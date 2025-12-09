Logo
Минић: Први пут постигнут консензус о најважнијим питањима

Извор:

СРНА

09.12.2025

12:50

Коментари:

0
Минић: Први пут постигнут консензус о најважнијим питањима
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је након састанка са представницима борачких категорија да је први пут постигнут консензус о најважнијим питањима за њихов статус и додао да ће ова област бити системски уређена.

Минић је истакао да је ријеч о најзначајнијој популацији, те да у преговорима за побољшање статуса учествују сви представници борачких категорија, без антагонизама који су раније постојали.

"Њихови захтјеви у вези са мањкавостима закона су реални, начелно смо договорили круцијалне ствари, остало је да се до фебруара финализују неки козметички детаљи и упутимо нова рјешења у скупштинску процедуру", рекао је Минић новинарима на након састанка.

илу-мирисна свијећа-09122025

Савјети

Ако имате мирисне свијеће у дому, боље их одмах избаците: Ево шта раде организму

Он је нагласио да је изузетно задовољан договореним и да је његова мисија на мјесту премијера да се свим борачким категоријама врати статус који заслужују.

Састанку су присуствовали представници Борачке организације Републике Српске, Савеза логораша, Удружења жена жртава рата, Републичке организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила, Организације старјешина, Савеза удружења цивилних жртава рата, Савеза организација и удружења ратних војних инвалида, Организације ампутираца "Удас" и Удружења грађана "Ветерани Републике Српске".

Саво Минић

Коментари (0)
