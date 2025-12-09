Амиџић о одлуци Крњића: Грађани чекају, привреда трпи

Извор:
09.12.2025
Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић поручио је да због одлука члана Управног одбора УИО, Зијада Крњића да буде против отврања новог граничног прелаза, више од четири милиона путника и даље чека на старом граничном прелазу Градишка.
"Један човјек, једно не. 4.050.000 путника и даље чека на старом ГП Градишка - изјавио је Амиџић.
Истиче да је Зијаду Крњићу политика важнија од оних који овдје живе.
Остојић: Већи буџет за борачке категорије
"Зијад Крњић, коме је политика важнија од нас који овдје живимо, својим гласањем није дозволио да преполовимо вријеме чекања и колоне возила при преласку границе, те је поново спријечио усвајање правилника за нови ГП Градишка", без икаквог образложења - нагласио је Амиџић.
Подсјећа да такве одлуке доносе бројне посљедице.
"Грађани чекају, привреда трпи, а један човјек је још једном показао сву апсурдност БиХ", нагласио је Амиџић.
