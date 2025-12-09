Logo
Large banner

Амиџић о одлуци Крњића: Грађани чекају, привреда трпи

Извор:

АТВ

09.12.2025

12:46

Коментари:

3
Амиџић о одлуци Крњића: Грађани чекају, привреда трпи
Фото: АТВ

Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић поручио је да због одлука члана Управног одбора УИО, Зијада Крњића да буде против отврања новог граничног прелаза, више од четири милиона путника и даље чека на старом граничном прелазу Градишка.

"Један човјек, једно не. 4.050.000 путника и даље чека на старом ГП Градишка - изјавио је Амиџић.

Истиче да је Зијаду Крњићу политика важнија од оних који овдје живе.

Радан Остојић

Република Српска

Остојић: Већи буџет за борачке категорије

"Зијад Крњић, коме је политика важнија од нас који овдје живимо, својим гласањем није дозволио да преполовимо вријеме чекања и колоне возила при преласку границе, те је поново спријечио усвајање правилника за нови ГП Градишка", без икаквог образложења - нагласио је Амиџић.

Подсјећа да такве одлуке доносе бројне посљедице.

"Грађани чекају, привреда трпи, а један човјек је још једном показао сву апсурдност БиХ", нагласио је Амиџић.

Подијели:

Таг:

Срђан Амиџић

Коментари (3)
Large banner

Прочитајте више

Остојић: Већи буџет за борачке категорије

Република Српска

Остојић: Већи буџет за борачке категорије

1 ч

0
Граорац: Од јануара очекујемо повећање инвалиднина за 10 одсто

Република Српска

Граорац: Од јануара очекујемо повећање инвалиднина за 10 одсто

1 ч

0
Протест студената у Сарајеву, траже боље услове за смјештај и учење

Градови и општине

Протест студената у Сарајеву, траже боље услове за смјештај и учење

1 ч

0
Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Занимљивости

Зашто се праведни и поштени људи више пате од грешника: Ово је разлог

1 ч

0

Више из рубрике

Остојић: Већи буџет за борачке категорије

Република Српска

Остојић: Већи буџет за борачке категорије

1 ч

0
Граорац: Од јануара очекујемо повећање инвалиднина за 10 одсто

Република Српска

Граорац: Од јануара очекујемо повећање инвалиднина за 10 одсто

1 ч

0
Инвалиднине за жене жртве рата расту за 10 одсто

Република Српска

Инвалиднине за жене жртве рата расту за 10 одсто

1 ч

0
Додик: У Савјету министара заступа се јасан став Српске; Договор основа свега

Република Српска

Додик: У Савјету министара заступа се јасан став Српске; Договор основа свега

1 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

56

Ваздух у Бањалуци опасан по здравље

13

47

Власник локала претукао госта

13

47

Минић: За Српску избори завршени, ЦиК ствара стање несигурности

13

44

Случај насиља у мркоњићкој школи: Огласила се директорица

13

38

Сутра сунчано, по котлинама и уз ријеке магловито и хладније

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner