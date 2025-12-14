Још један пех: Алекса Аврамовић зарадио нову повреду по доласку у Дубаи

14.12.2025
11:47
Коментари:0
Српски кошаркаш Алекса Аврамовић заиста нема среће по доласку у Дубаји.
Сјајни плејмејкер сада је зарадио нову повреду која ће га поново на дуже вријеме одвојити од паркета.
Aleksa Avramovic lands his ankle in an uncomfortable situation 🫣 pic.twitter.com/ITMjJ1wpLB— BasketNews (@BasketNews_com) December 7, 2023
Како преноси руски „Окко спорт", српски репрезентативац је доживио незгодну повреду грудног коша – једно ребро му је поломљено, док је друго напукло. Опоравак од такве повреде обично траје између шест и осам недјеља.
Алекса Аврамовић за АТВ: Алимпијевић сјајно започео пут у репрезентацији
Посјетимо, овога љета је имао проблема са петом током Евробаскета, а на почетку сезоне са кољеном. У Евролиги је одиграо свега четири утакмице.
2 мј
2 мј
3 мј
3 мј
