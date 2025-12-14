Logo
Још један пех: Алекса Аврамовић зарадио нову повреду по доласку у Дубаи

14.12.2025

11:47

Коментари:

0
Још један пех: Алекса Аврамовић зарадио нову повреду по доласку у Дубаи

Српски кошаркаш Алекса Аврамовић заиста нема среће по доласку у Дубаји.

Сјајни плејмејкер сада је зарадио нову повреду која ће га поново на дуже вријеме одвојити од паркета.

Како преноси руски „Окко спорт", српски репрезентативац је доживио незгодну повреду грудног коша – једно ребро му је поломљено, док је друго напукло. Опоравак од такве повреде обично траје између шест и осам недјеља.

аврамовић алекса

Кошарка

Алекса Аврамовић за АТВ: Алимпијевић сјајно започео пут у репрезентацији

Посјетимо, овога љета је имао проблема са петом током Евробаскета, а на почетку сезоне са кољеном. У Евролиги је одиграо свега четири утакмице.

Тагови:

Aleksa Avramović

povreda

Dubai

