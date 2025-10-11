На помолу рјешење по питању требињске сигурне куће

Извор:
АТВ
11.10.2025
20:19
Све је извјесније да ће се вишедеценијско питање сигурне куће у Требињу коначно ријешити. Након неуспјешних покушаја и обећања неких требињских фондација, сада се по први пут кренуло у конкретне мјере. Највише захваљујући донацији домаће компаније Бинго груп, која је за потребе требињске сигурне куће уплатила 400 хиљада км. Ова вијест највише је обрадовала тамошњи Центар за социјални рад.
"То је од великог значаја, јер сама дефиниција сигурне куће, да је то посебна мјера подршке, која обезбјеђује сигуран смјештај и помоћ жртви насиља у породици говори колико је то од великог значаја за Требиње и читаву регију Источне Херцеговине", казао је директор Центра за социјални рад Требиње Зоран Анђушић.
Овај Центар до сада је нудио привремени смјештај за жене и дјецу, који су претрпјели насиље у породици. Само у Требињу, таквих случајева има око 25 годишње.
Ово је локација у требињском насељу Бањевци, на којој се планира изградња сигурне куће. План је да зграда има око 360 квадрата, а читав пројекат кошта око 750 хиљада км.
Локацију је обезбиједио град Требиње. Завршена је и пројектна документација.
"Издате су све потребне сагласности, грађевинске и остале дозволе, све је уплаћено.Мислим да ће врло брзо да се покрене тендерска процедура и избор најповољнијег понуђача", истакао је начелник Одјељења за капиталне инвестиције Града Требиње Синиша Вучуревић.
Већ се размишља о свему што је потребно да жртве насиља буду сигурне и безбједне. Први човјек града на југу гарантује да ће бити све обезбијеђено.
"Од струке смо добили обавјештење шта би то требало да обухвата сходно тим правилницима да има сигурна кућа. Ми смо то обухватили. Надамо се да неће бити потребе да нико у њој буде смјештен, али ми смо одговорна локална власт да би требали да изнађемо решења и да чим прије превазиђемо проблем. Да би те породице биле на сигурном и безбједно", рекао је градоначелник Требиња Мирко Ђурић.
Сигуран смјештаја, психолошка и правну помоћ, као и подршку у процесу осамостаљивања, жртве насиља у породици на југу Српске су сувише дуго чекале. Крајње је вријеме да се обећано реализује.
