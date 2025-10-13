Logo

Буди ли се корона у Српској?

Извор:

Српскаинфо

13.10.2025

13:57

Коментари:

0
Буди ли се корона у Српској?
Фото: Thirdman/Pexels

У протеклих 7 дана, у Српској је тестирано 56 пацијента, а нови корона вирус (САРС-ЦоВ-2) потврђен је код девет особа.

Ради се о 2 жене и 7 мушкараца од којих је двоје млађе, једно средње и 6 старије животне доби, саопштено је из Института за јавно здравство Републике Српске.

"У овом периоду, пријављен је један смртни случај. Ради се о мушкарцу старије животне доби", поручују из ИЈЗ.

До сада је у Српској потврђено 122.239 случајева корона вируса, а преминуло је укупно 6.727 особа код којих је потврђен тест на овај вирус. Тестирано је укупно 466.579 особа.

У УКЦ Српске, по подацима од прије два дана, на Клиници за инфективне болести од ковида се лијечило 9 пацијената.

"Ради се о пацијентима старије животне доби, са хроничним незаразним болестима. Ниједан пацијент није витално угрожен", рекли је су за Српскаинфо из ове здравствене установе.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Мир на Блиском истоку надохват руке

Како су саопштили из бањалучког дома здравља, у порасту је број акутних респираторних инфекција, те обољелих од корона вируса.

Пацијенти се, обично, жале на повишену температуру, грлобољу и малаксалост, а захваћени су углавном пацијенти средње и старије животне доби, мање и ријеђе д‌јеца.

Доктори пацијентима углавном савјетују да остану код куће, мирују, узимају више течности, витаминску терапију, а у случају озбиљнијих здравствених тегоба да се јаве свом породичном љекару, или педијатру, уколико се ради о д‌јеци.

Подијели:

Таг:

корона вирус

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Трамп: Мир на Блиском истоку надохват руке

Свијет

Трамп: Мир на Блиском истоку надохват руке

3 ч

0
Нинковић заказао ванредну сједницу

Бања Лука

Нинковић заказао ванредну сједницу

3 ч

0
На подручју Посушја спријечено кријумчарење шесторо страних држављана

Хроника

На подручју Посушја спријечено кријумчарење шесторо страних држављана

3 ч

0
Три званичника из БиХ осумњичена за корупцију

Хроника

Три званичника из БиХ осумњичена за корупцију

4 ч

1

Више из рубрике

Знакови који показују да вам недостаје магнезијума

Здравље

Знакови који показују да вам недостаје магнезијума

5 ч

0
Пијте овај напитак пола сата прије доручка: Тијело ће бити препорођено

Здравље

Пијте овај напитак пола сата прије доручка: Тијело ће бити препорођено

10 ч

0
Смршала 134 килограма, али њена породица и даље није задовољна

Здравље

Смршала 134 килограма, али њена породица и даље није задовољна

1 д

0
Ако ујутру не осјећате глад, тијело вам шаље поруку

Здравље

Ако ујутру не осјећате глад, тијело вам шаље поруку

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

35

Руски научници представили најновију вакцину против рака

17

33

Човић: ХДЗ равноправност народа гледа кроз легално представљање

17

27

Из "Чистоће" потврдили да сутра купе смеће; Пред одборницима закључци о експропријацији

17

19

Поплаве у Мексику: Однијеле најмање 64 живота, док се 65 људи води као нестало

17

14

Иван Маринковић напустио Елиту

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner