Буди ли се корона у Српској?

13.10.2025
13:57
У протеклих 7 дана, у Српској је тестирано 56 пацијента, а нови корона вирус (САРС-ЦоВ-2) потврђен је код девет особа.
Ради се о 2 жене и 7 мушкараца од којих је двоје млађе, једно средње и 6 старије животне доби, саопштено је из Института за јавно здравство Републике Српске.
"У овом периоду, пријављен је један смртни случај. Ради се о мушкарцу старије животне доби", поручују из ИЈЗ.
До сада је у Српској потврђено 122.239 случајева корона вируса, а преминуло је укупно 6.727 особа код којих је потврђен тест на овај вирус. Тестирано је укупно 466.579 особа.
У УКЦ Српске, по подацима од прије два дана, на Клиници за инфективне болести од ковида се лијечило 9 пацијената.
"Ради се о пацијентима старије животне доби, са хроничним незаразним болестима. Ниједан пацијент није витално угрожен", рекли је су за Српскаинфо из ове здравствене установе.
Како су саопштили из бањалучког дома здравља, у порасту је број акутних респираторних инфекција, те обољелих од корона вируса.
Пацијенти се, обично, жале на повишену температуру, грлобољу и малаксалост, а захваћени су углавном пацијенти средње и старије животне доби, мање и ријеђе дјеца.
Доктори пацијентима углавном савјетују да остану код куће, мирују, узимају више течности, витаминску терапију, а у случају озбиљнијих здравствених тегоба да се јаве свом породичном љекару, или педијатру, уколико се ради о дјеци.
