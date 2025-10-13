Нинковић заказао ванредну сједницу

13.10.2025
13:50
Коментари:0
Предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић заказао је ванредну сједницу сутра, 14. октобра у девет часова, на дан Генералног штрајка васпитача.
"Ванредна сједница с једном темом у вези са вртићима је сутра, а од градоначелника Драшка Станивуковића очекујем приједлог одлуке за рјешавање проблема у вези са повећањем плата", навео је Нинковић.
Подсјећања ради, запослени из Центра за предшколско васпитање и образовање Бањалука најавили су да ће од сутра ступити у генерални штрајк, јер захтјеви Синдикалне организације у овој установи нису испуњени.
