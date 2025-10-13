Logo

Радници бањалучких вртића од сутра у генералном штрајку

Извор:

РТРС

13.10.2025

08:42

Коментари:

0
Радници бањалучких вртића од сутра у генералном штрајку
Фото: Pixabay

Запослени из Центра за предшколско васпитање и образовање Бањалука од сутра ступају у генерални штрајк, јер захтјеви Синдикалне организације у овој установи нису испуњени.

"Бањалучки вртићи ће радити према Акту о процесу минимума рада, а то значи да ће вртићи радити од 6.30 – 12.00 часова. Тачно у 12.00 часова родитељи су дужни да преузму своју дјецу из вртића", наведено у саопштењу Савеза синдиката Републике Српске.

Из Савеза наводе да радници бањалучких вртића позивају родитеље и јавност на разумијевање, подршку и стрпљење, јер њихова борба је како кажу, борба сваког поштеног радника, који се може наћи у сличној или истој ситуацији.

Трамп-Доналд-09062025

Свијет

Израелски предсједник одликоваће Доналда Трампа

Подсјећамо, запослени у Центру су средином јуна одржали мирне протесте на Тргу Крајине, те штрајк упозорења у јулу и септембру, захтијевајући повећање плата за 20 одсто за све запослене у Центру и сагласност за измјене и допуне Правилника о упису дјеце запослених.

У оквиру Центра за предшколско васпитање и образовање Бањалука налазе се 33 објекта, пише РТРС.

