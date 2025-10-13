Logo

Данас облачно, у овим дијеловима се очекују падавине

Извор:

АТВ

13.10.2025

08:26

Коментари:

0
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ данас ће бити умјерено облачно вријеме уз сунчане периоде и углавном суво, а послије подне услиједиће ново наоблачење од сјевероистока које ће увече условити слабу кишу на истоку.

На југу ће бити сунчано и топлије током цијелог дана, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Веш машина

Савјети

Ево због чега бисте увијек требали убацити влажну марамицу у машину за прање веша

Максимална температура ваздуха од 15 до 20, на југу до 24 степена Целзијусова, у вишим предјелима од 11.

Вјетар ће бити слаб до умјерен углавном сјеверних смјерова.

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, јутрос преовладава претежно облачно вријеме, а у Херцеговини и на југозападу ведро.

struja - radovi - elektro

Бања Лука

Ове бањалучке улице данас остају у мраку

Температура ваздуха у 8.00 часова: Ливно један степен, Чемерно, Гацко и Соколац три, Хан Пијесак и Дрвар четири, Билећа и Шипово пет, Бугојно и Сарајево шест, Вишеград, Фоча, Мркоњић Град и Зеница седам, Сребреница, Јајце и Сански Мост осам, Добој, Приједор и Тузла девет, Бањалука и Требиње 10, Зворник 11, Бијељина, Градачац и Мостар 12 степени Целзијусових.

Временска прогноза

