Данас облачно, у овим дијеловима се очекују падавине

У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ данас ће бити умјерено облачно вријеме уз сунчане периоде и углавном суво, а послије подне услиједиће ново наоблачење од сјевероистока које ће увече условити слабу кишу на истоку.
На југу ће бити сунчано и топлије током цијелог дана, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Максимална температура ваздуха од 15 до 20, на југу до 24 степена Целзијусова, у вишим предјелима од 11.
Вјетар ће бити слаб до умјерен углавном сјеверних смјерова.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, јутрос преовладава претежно облачно вријеме, а у Херцеговини и на југозападу ведро.
Температура ваздуха у 8.00 часова: Ливно један степен, Чемерно, Гацко и Соколац три, Хан Пијесак и Дрвар четири, Билећа и Шипово пет, Бугојно и Сарајево шест, Вишеград, Фоча, Мркоњић Град и Зеница седам, Сребреница, Јајце и Сански Мост осам, Добој, Приједор и Тузла девет, Бањалука и Требиње 10, Зворник 11, Бијељина, Градачац и Мостар 12 степени Целзијусових.
