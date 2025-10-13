Ове бањалучке улице данас остају у мраку

13.10.2025
Због радова на електромрежи без струје ће данас од девет до 12 часова бити дијелови улица Царице Милице и Браце Поткоњака, саопштили су из "Електрокрајине".
Истакли су да дио насеља Љубачево неће имати струју од девет до 13.30 часова.
- Без напајања електричном енергијом од девет до 12 часова остаће и дијелови улица Бранка Грбчића и Књаза Милоша - навели су из овог предузећа.
Према њиховим ријечима, без струје ће од девет до 14 часова бити и дијелови улица Давида Штрпца, Дујке Комљеновића, Милана Бранковића и Бранка Кошчице.
