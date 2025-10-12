Матијашевић: Станивуковић је уложио ваших 35 милиона КМ у хрватску војну индустрију

Извор:
СРНА
12.10.2025
21:48
Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић потписао је уговор вриједан 35 милиона КМ за реконструкцију јавне расвјете у овом граду, иако је градска Скупштина својим закључцима јасно тражила да се тај посао заустави јер је оцијењен као штетан и намјештен у корист једне фирме, истакао је предсједник Покрета "Одбрана Српске" Дарко Матијашевић.
Матијашевић је навео да је Станивуковић, упркос закључцима одборника, одлучио да посао додијели хрватској компанији "Кончар", док су понуде домаћих фирми "Ел промет" и "АБЦ Солутионс" из Бањалуке одбачене као неприхватљиве.
"Иако је износ посла са првобитно процијењених 13 милиона КМ преко ноћи порастао на 35 милиона додатни проблем овог посла лежи и у чињеници да је посао додијељен фирми која је у већинском државном власништву Републике Хрватске, и која има дугогодишњу улогу у хрватској војној индустрији. Компанија "Кончар" није обичан произвођач електричне опреме. Током деведесетих година, од почетка па до краја рата, њен "Кончар – СУС" (Специјални уређаји и системи) радио је за потребе Министарства одбране Републике Хрватске, производећи војну опрему, ракете, топове, системе управљања, електронске компоненте и још много тога за хрватску војску2, нагласио је Матијашевић.
Он је указао да је та опрема била коришћена у ратним дејствима против српског народа у Републици Српској Крајини и Републици Српској.
Другим ријечима, додао је, фирма којој Станивуковић сада даје 35 милиона марака из буџета Бањалуке била је дио ратне индустрије Хрватске, земље чија је војска оружјем рушила српска села и градове и прогонила српски народ.
Данас, навео је Матијашевић, "Кончар" наступа као један од носилаца хрватске одбрамбене и технолошке индустрије, која активно сарађује са НАТО савезом и институцијама Европске уније.
"Тај догађај одржан је у оквиру припрема за нови европски одбрамбени фонд од 800 милијарди евра, у којем Хрватска види шансу да своју војну производњу још више укључи у системе колективне безбједности Запада. Дакле, Станивуковић је јавни новац грађана Бањалуке повјерио компанији која је стратешки стуб хрватске војне индустрије, фирми која је у рату производила опрему и оружје за хрватску војску, а данас сарађује са НАТО структурама", рекао је Матијашевић.
Он је навео да то није само питање економског интереса, то је питање морала, достојанства и националне одговорности.
"Јер док домаће фирме остају без посла, а грађани се боре са инфлацијом, Станивуковић 35 милиона марака из касе града даје компанији која је производила оружје против Срба. То је потез који превазилази границе политичке неодговорности. То је чин срамоте и непоштовања према свима који су страдали од оружја које је та иста фабрика правила", додао је Матијашевић.
Он је нагласио да у граду који своју слободу и опстанак дугује српским жртвама, Станивуковић потписује уговор који симболично и материјално финансира управо оне чије су фабрике некада пуниле топове и минобацаче против српског народа.
"Зато се ово питање не може прећутати. Драшко Станивуковић дугује одговор сваком грађанину Бањалуке - коме и зашто даје 35 милиона наших марака", поручио је Матијашевић.
