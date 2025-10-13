Logo

Ронилац случајно снимио моћног предатора: Веома ријетко их виђамо

13.10.2025

13.10.2025

14:13

Ронилац случајно снимио моћног предатора: Веома ријетко их виђамо
Фото: Printscreen/Facebook/Deep Marine Scenes

Искусни ронилац имао је “блиски сусрет” са необичном врстом рибе, која није виђена у приобалним водама Велике Британије више од двије деценије.

Чарлс Худ је проучавао плаве ајкуле, надомак обале града Пензанса, када се изненада нашао “очи у очи” са представником породице Полиприон.

Присуство ове врсте у близини обале покренуло је бројна нагађања међу стручњацима, а поједини вјерују да би то могао бити још један показатељ климатских промјена.

“Веома ријетко их виђамо, јер бораве дубоко у мору. Понекад из риболовци извуку. Видјети примјерке при површини је изузетно необично”, казао је Чарлс Худ.

Он додаје да више од 20 година снима ајкуле у локалним водама, али да се никада раније није сусрео са овом врстом.

Из организације Cornwall Wildlife Trust потврђују да је ријеч о неуобичајеној појави, преноси Mirror.

Мода јесен

Занимљивости

Три знака улазе у период невјероватне среће и успјеха од 11. октобра

"Већина људи је никада неће видети јер не долази близу обале - више воли дубоку воду", речено је.

Ова врста, која изгледа као да потиче из праисторије, може живјети до 70 година и достићи дужину до два метра.

"Фасцинантно је шта се све дешава у водама око југозападне обале”, додаје се у саопштењу ове организације.

Полиприоне краси импозантна грађа, здепасто тијело и велика глава са истакнутом доњом вилицом. Остављају утисак моћних предатора.

На јеловнику је све што могу да улове у свом дубоком станишту - друге рибе, лигње, сипе и хоботнице, а неће одбити ни веће ракове.

Просјечни примјерци су обично тешки између 20 и 30 килограма.

(Телеграф.рс)

