Ронилац случајно снимио моћног предатора: Веома ријетко их виђамо

Искусни ронилац имао је “блиски сусрет” са необичном врстом рибе, која није виђена у приобалним водама Велике Британије више од двије деценије.
Чарлс Худ је проучавао плаве ајкуле, надомак обале града Пензанса, када се изненада нашао “очи у очи” са представником породице Полиприон.
Присуство ове врсте у близини обале покренуло је бројна нагађања међу стручњацима, а поједини вјерују да би то могао бити још један показатељ климатских промјена.
“Веома ријетко их виђамо, јер бораве дубоко у мору. Понекад из риболовци извуку. Видјети примјерке при површини је изузетно необично”, казао је Чарлс Худ.
Он додаје да више од 20 година снима ајкуле у локалним водама, али да се никада раније није сусрео са овом врстом.
Из организације Cornwall Wildlife Trust потврђују да је ријеч о неуобичајеној појави, преноси Mirror.
"Већина људи је никада неће видети јер не долази близу обале - више воли дубоку воду", речено је.
Ова врста, која изгледа као да потиче из праисторије, може живјети до 70 година и достићи дужину до два метра.
"Фасцинантно је шта се све дешава у водама око југозападне обале”, додаје се у саопштењу ове организације.
Полиприоне краси импозантна грађа, здепасто тијело и велика глава са истакнутом доњом вилицом. Остављају утисак моћних предатора.
На јеловнику је све што могу да улове у свом дубоком станишту - друге рибе, лигње, сипе и хоботнице, а неће одбити ни веће ракове.
Просјечни примјерци су обично тешки између 20 и 30 килограма.
