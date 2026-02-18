Logo
Жена упозорила суграђане: ''Старији мушкарац у центру града се баца на аутомобиле''

Телеграф

18.02.2026

07:04

Београд
Фото: Alex Blokstra/Pexels

Застрашујуће упозорење возачима и пролазницима у самом центру Београда објављено је на мрежама, а настала паника је јасна из сваке наведене ријечи - времешни господин наизглед потпуно свјесно излијеће пред аутомобиле!

Како је наведено, све је примјећено у Крунској улици, а информације је објелоданила госпођа коју су дешавања умногоме узнемирила.

"Старији господин, сасвим уредно обучен, покушава да се баци возачима на аутомобиле, један дечко испред мене је пуком срећом на вријеме закочио, човјек се бацио на ауто, али промашио, устао и отишао 10 метара назад да сачека сљедећу жртву", навела је.

Како је напоменула, она је жељела да се за све сазна како би људи који туда пролазе били на опрезу.

На основу информација, постоји сумња да у том тренутку нико није покушао да помогне и да склони господина, но остаје нада да се то ипак десило с обзиром да је жена све објавила синоћ.

Ипак, за све оне који пролазе тим дијелом града, савјетује се опрез.

Госпођа је информацију поделила на једној од најпопуларнијих страница које прате дешавања у Београду, али неопходно је напоменути да је сврха таквих страница само објава без даље помоћи, па је далеко боља опција јавити се полицији, позвати Хитну помоћ или чак и медијима уколико примјетите ишта слично.

