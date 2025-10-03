Аграр: Инспиративне приче домаћих произвођача

Извор:
У првом издању, нове, осме сезоне 'Аграра' доносимо вам инспиративне приче домаћих произвођача – изазови на путу од њиве до трпезе, брендирање производа, промоција, повезивање са потрошачима и освајање тржишта.
Били смо на 'Данима поља кукуруза': Како се постижу најбољи резултати? Да ли су ратари задовољни овогодишњим приносима?
'Аграр' истражује: Зашто су рекордне цијене појединих врста меса? Може ли се зауставити тренд дивљања цијена?
'Аграр' са Зорицом Петковић – недјеља у 8 часова.
