Ковачевић: Опозиција била помагач свих напада на институције Српске и такви нам неће држати лекције

Опозиција из Републике Српске је све вријеме била помагач оних који су нападали на институције Републике Српске и на сваки напад је ћутала, рекао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.
Када су се доносиле одлуке о одбрани институција Српске, каже Ковачевић, опозиција је бјежала и била мања од маковог зрна.
"Од таквих помагача напада на Републику Српску и помагача оних који су жељели да Републике Српске не буде нећемо слушати никакве лекције нити ћемо трпјети да нам они дају лекције и то мора да буде потпуно јасно", рекао је Ковачевић новинарима у Бањалуци.
Он је поручио да је потпуно јасно да је Српска трпјела угњетавање и била изложена угњетавању и понижавању од оних који су жељели да је не буде, између осталог, због тога што је Милорад Додик имао храбрости на вријеме да каже да подржава Доналда Трампа и да га Српска подржава.
"Тада су нас ови из опозиције исмијавали, тада су нас ови из Сарајева додатно притискали, тада нас је амерички амбасадор Мајкл Марфи заједно са Кристијаном Шмитом додатно нападао и вршио нападе на Републику Српску", рекао је Ковачевић.
Сада када имамо могућност да договарамо ствари које ће бити добре за Републику Српску, истиче Ковачевић, опозиција из Српске је нашла прилику да се јави.
"Ћутали сте све вријеме док су нас нападали. Ћутите и сада!", поручио је Ковачевић.
Према његовим ријечима, Република Српска по први пут има прилику да договара ствари које ће бити добре за све грађане Српске и то је суштина цијеле приче, а они који су нападали Републику Српску и због којих су се морали доносити закони који су били одбрана Српске су поражени.
"Једини који су остали још да буду поражени су они из опозиције из Републике Српске који су били помагачи тих напада на Републику Српску и који су заједно са њима жељели да, ако не могу да буду власт, да нема ни Републике Српске. Е и ви ћете бити поражени, небитно да ли у октобру, да ли у новембру, али сваки пут када буде требало бићете поражени јер грађани Републике Српске то итекако разумију. То је све што треба да се зна о овој теми, апсолутно све", истакао је Ковачевић.
Он је поновио да су главни нападачи на Републику Српску поражени, а биће и њихови помагачи.
"То да ми слушамо /Игора/ Црнатка који нема више ни странке, да нам говори како је подршка нашег народа пала. Па, он подршку није имао никада. Он никада није могао да добије 1.000 гласова или да слушамо Небојшу Вукановића којем је подршка на нивоу цијеле Републике Српске 1,5 одсто или Милана Миличевића који није имао подршку у сопственој странци, па је морао да напусти чело своје странке или да слушамо Драшка Станивуковића који прави нови покрет и то назива укрупњавањем, а напустили га и Црнадак и /Младен/ Иванић који је био оснивач странке и Вуковић и не знам ни ја ко. И да нам они држе лекције о народу?", рекао је Ковачевић.
Он је истакао да је СНСД увијек представљао народ и борио се за његове интересе и то ће радити и у наредном периоду.
Ковачевић је указао и на то да српски народ и грађани Републике Српске разумију потезе које сада вуку, да су недавно укинуте санкције за четворо људи из Српске и да ће тај процес да се настави.
Он је нагласио да се Српска показала као кредибилан партнер који може да рјешава ствари.
"Крећемо у грађење свега онога што је за Републику Српску потребно да буде слободна и снажна и да буде све јача и јача", нагласио је Ковачевић.
Он је рекао да не постоје разлози за пријевремене изборе, али уколико било ко жели изборе, СНСД је спреман и увијек ће да побиједи.
Ковачевић је додао да ће СНСД увијек побиједити оне који су били помагачи напада на Српску и који су ћутали на те и нападе Кристијана Шмита на институције, те одбијали да буду јединствени са представницима власти у Републици Српској и трчали на ноге Шмиту да буду јединствени са њим у нападима на Српску.
"То су људи које ћемо увијек поразити. Да ли сутра, да ли у новембру, да ли у мају у октобру сљедеће године, да ли било када апсолутно нам је свеједно. Потпуно смо сигурни да имамо подршку народа и да ћемо увијек да побиједимо, а да ће такви издајници увијек да изгубе", поручио је Ковачевић, који је и српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ.
Говорећи о главном преговарачу из БиХ са ЕУ, Ковачевић је рекао да то треба да буде особа из Републике Српске која је представник оних странака које су у Српској добиле већинску подршку народа.
