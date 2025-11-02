Њемачка: Ухапшен Сиријац због планирања џихадистичког напада

Извор:
Њемачка полиција ухапсила је у Берлину мушкарца, сиријског држављанина, осумњиченог за планирање џихадистичког напада , саопштило је берлинско јавно тужилаштво.
Из тужилаштва су саопштили да је ухапшени мушкарац стар 22 године и да се сумња да је планирао "џихадистички мотивисан напад у Њемачкој".
Ухапшено је оптужен за припрему тешког кривичног дјела које угрожава државу, рекао је портпарол тужилаштва агенцији ДПА.
Тужилаштво није пружило никакве информације о могућим метама или степену припрема напада.
Јединица за специјалне операције била је укључена у хапшење, које је извршено јуче по налогу Берлинског јавног тужилаштва у округу Нојкелн.
Неколико станова у берлинским окрузима Нојкелн и Кепеник истовремено је претресено, а истражиоци су заплијенили "материјал за прављење експлозивних направа" и одбили су да саопште додатне детаље.
