Криза на тржишту љешњака, испашта Нутела

Турско тржиште љешњака суочава се с озбиљним поремећајима након што је „Фереро“, произвођач Нутеле, привремено обуставио откуп због драстичног пада понуде и раста цијена узрокованих лошим временом и најездом штеточина, пише Тиркије тудеј.
Како преноси Фајненшел тајмс, мраз и штеточине су раније ове године знатно смањили принос љешњака у Турској. Земља, која иначе производи између 600.000 и 700.000 тона годишње – што чини готово двије трећине свјетске производње – ове би године могла имати принос од 500.000 тона или чак и мање.
Турско Министарство пољопривреде процјењује укупни урод на око 450.000 тона, али процјене произвођача су знатно ниже. Цемил Темиз, предсједник „Улубеј Фискобирлика“, изјавио је за ФТ да стварна бројка можда неће премашити 300.000 тона.
Гилс Хекинг, оснивач лондонске компаније Си-Ејч Хекинг енд санс, рекао је да се цијена ољуштених љешњака готово удвостручила – попевши се с 9.000 на 18.000 долара по тони од јула.
Мали произвођачи у Турској наводно задржавају своје залихе, одбијајући ниске понуде „Ферера“. Док произвођачи чекају боље услове, компанија је одгодила куповину и чека стабилизацију цијена.
Марко Бота, шеф „Фереровог“ одјељења за набавку љешњака, упоредио је ситуацију с драмом Самјуела Бекета У очекивању Годоа, рекавши да је фирма „постала Годо за краљеве љешњака у Турској“.
Бота је додао да „Фереро“ тренутно набавља љешњаке из Чилеа и Сједињених Америчких Држава, гдје је компанија у посљедње двије године проширила производне капацитете. Упркос паузи у откупу, нагласио је да „Фереро“ остаје посвећен дугорочним улагањима у Турској, чак и без формалних уговора с Турским одбором за житарице (ТМО).
У граду Орду, пољопривредник Саадетин Ирмакџи рекао је да му је принос ове године пао с тону и по на свега 30 килограма, назвавши повећање цијена „нужним и поштеним“. – На Црном мору рибари у једном дану зараде оно што ми зарадимо у годину дана – казао је.
Бакиџи, директор извоза у компанији Појраз Финдик, једном од пет највећих турских извозника љешњака, упозорио је на растући страх од губитка тржишног удјела. – Чиле се агресивно шири и циља да достигне производњу од 200.000 тона у року од пет до десет година – нагласио је.
Додао је да су растући трошкови рада ослабили конкурентност Турске: – Љешњаци су попут јагњетине међу орашастим плодовима – високе квалитете и софистицираног укуса – али Турска није успјела да изгради препознатљив бренд и дуго је дјеловала као подизвођач за Европу.
У извјештају ФТ-а наглашава се да Турска у индустрији љешњака и даље дјелује прије свега као извозник сировина.
Иако држава откупљује љешњаке преко ТМО-а, представници приватног сектора тврде да су те цијене и даље испод тржишних, што демотивише пољопривреднике.
Аналитичари упозоравају да би тренутни сукоб између „Ферера“ и турских добављача могао довести до повећања цијене Нутеле на глобалном тржишту.
„Фереро“ није желио да коментарише могуће поскупљење, али је признао да би дуготрајни поремећаји могли угрозити планове производње и стабилност ланца снабдијевања.
