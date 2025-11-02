Тинејџерка (17) умрла послије рутинске стоматолошке операције: Доктор није знао кључну чињеницу

Извор:
Тинејџерка из Илиноиса изненада је преминула након што је изгубила свест током рутинске стоматолошке операције.
Софи Фармер, 17 година, била је на операцији вађења умњака у Центру за оралну хирургију и зубне импланте Нортнер Лејкс у Грејслејку, око 80 километара изван Чикага, када се онесвијестила 21. јула.
Шеф Ватрогасне службе Грејслејка, Ден Пјер, рекао је за Пипл да је позивалац хитне помоћи 911 пријавио особу у срчаном застоју. Када су болничари стигли, срце Фармерове је престало да куца и није дисала.
Стоматолошка ординација је започела интравенску терапију, а болничари су извршили реанимацију (ЦПР) и интубацију, према Пјеру. Док је била у колима хитне помоћи, Софи је повратила пулс и почела поново да дише, али није повратила свијест. Одвезена је у Дечју болницу Адвокате, гдје је преминула три дана касније, 24. јула, пренио је Lake & McHenry County Scanner.
Након три мјесеца истраге, Канцеларија мртвозорника Округа Кук утврдила је да је умрла од компликација изазваних ријетким генетским поремећајем, АРИД1Б.
Њена смрт је наведена као 'природна', а узрок је наведен као 'компликације стоматолошке операције вађења зуба под седацијом са мутацијом гена АРИД1Б и вишеструким неуролошким абнормалностима као доприносећим факторима'.
АРИД1Б је риједак генетски поремећај који узрокује значајно кашњење у развоју и инвалидитет, према Фондацији за истраживање АРИД1Б.
Пјер је њену смрт назвао 'тужним крајем живота седамнаестогодишње дјевојчице', додајући да болничари нису били обавијештени о генетским абнормалностима и да евиденција о инциденту у одјељењу 'не показује да је то било пријављено'.
