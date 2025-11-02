Logo

Тинејџерка (17) умрла послије рутинске стоматолошке операције: Доктор није знао кључну чињеницу

Извор:

Телеграф

02.11.2025

18:12

Коментари:

0
Тинејџерка (17) умрла послије рутинске стоматолошке операције: Доктор није знао кључну чињеницу
Фото: Facebook

Тинејџерка из Илиноиса изненада је преминула након што је изгубила свест током рутинске стоматолошке операције.

Софи Фармер, 17 година, била је на операцији вађења умњака у Центру за оралну хирургију и зубне импланте Нортнер Лејкс у Грејслејку, око 80 километара изван Чикага, када се онесвијестила 21. јула.

Шеф Ватрогасне службе Грејслејка, Ден Пјер, рекао је за Пипл да је позивалац хитне помоћи 911 пријавио особу у срчаном застоју. Када су болничари стигли, срце Фармерове је престало да куца и није дисала.

илу-пирамиде-02112025

Свијет

Холандија враћа Египту скулптуру стару 3.500 година

Стоматолошка ординација је започела интравенску терапију, а болничари су извршили реанимацију (ЦПР) и интубацију, према Пјеру. Док је била у колима хитне помоћи, Софи је повратила пулс и почела поново да дише, али није повратила свијест. Одвезена је у Дечју болницу Адвокате, гдје је преминула три дана касније, 24. јула, пренио је Lake & McHenry County Scanner.

Узрок смрти: Ријетки генетски поремећај АРИД1Б

Након три мјесеца истраге, Канцеларија мртвозорника Округа Кук утврдила је да је умрла од компликација изазваних ријетким генетским поремећајем, АРИД1Б.

Њена смрт је наведена као 'природна', а узрок је наведен као 'компликације стоматолошке операције вађења зуба под седацијом са мутацијом гена АРИД1Б и вишеструким неуролошким абнормалностима као доприносећим факторима'.

екран рачунар компјутер

Занимљивости

Како ће људи изгледати 2050. због превише гледања у екране? Управо овако (ФОТО)

АРИД1Б је риједак генетски поремећај који узрокује значајно кашњење у развоју и инвалидитет, према Фондацији за истраживање АРИД1Б.

Пјер је њену смрт назвао 'тужним крајем живота седамнаестогодишње дјевојчице', додајући да болничари нису били обавијештени о генетским абнормалностима и да евиденција о инциденту у одјељењу 'не показује да је то било пријављено'.

(Телеграф)

Подијели:

Тагови:

stomatolog

трагедија

SAD

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Холандија враћа Египту скулптуру стару 3.500 година

Свијет

Холандија враћа Египту скулптуру стару 3.500 година

2 ч

0
Расте број настрадалих на Тиролу: Пронађена тијела оца и кћерке

Свијет

Расте број настрадалих на Тиролу: Пронађена тијела оца и кћерке

3 ч

0
Венеција изградила мост до острва са гробом Игора Стравинског

Свијет

Венеција изградила мост до острва са гробом Игора Стравинског

3 ч

0
Њемачка: Ухапшен Сиријац због планирања џихадистичког напада

Свијет

Њемачка: Ухапшен Сиријац због планирања џихадистичког напада

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

33

Полицајац осумњичен да је имао однос са малољетницом

20

24

Несрећа у БиХ: Старица погинула на пјешачком прелазу

20

06

Новак Ђоковић сазнао име ривала у Атини!

20

01

Познато на коју телевизију прелази Миломир Марић након отказа на Хепију

19

50

Шок у Бачком каналу, откривено нешто још из 1944. године!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner