Венеција изградила мост до острва са гробом Игора Стравинског

Извор:
СРНА
02.11.2025
17:47
Коментари:0
Градска управа Венеције ове године поново је подигла привремени мост до острва Сан Микеле, гдје почивају амерички пјесник Езра Паунд, руски композитор Игор Стравински и многи обични грађани.
Становници Венеције сада могу пјешке да пређу лагуну дугу 400 метара да би одали почаст својим вољенима на католички празник Дан мртвих.
У првобитном облику прелаз је био направљен од повезаних венецијанских чамаца "пеата" прекривених даскама за ходање, док су били усидрени за дно лагуне.
Пракса је прекинута педесетих година прошлог вијека, вјероватно зато што су редовнији јавни водени аутобуси олакшали приступ острву, пренио је АП.
Занимљивости
Како ће људи изгледати 2050. због превише гледања у екране? Управо овако (ФОТО)
Након прекида око седам деценија, мост је обновљен 2019. године модуларном понтонском конструкцијом, али је пандемија вируса корона прекинула планове да постане годишња пракса све до ове године.
"Предложили смо то још једном да бисмо могли поново да повежемо историју са живим људима. То је конкретно путовање. Није лажно, није филозофско. Пјешке, преко воде, прелијепа рута која вам омогућава да разумијете много ствари о Венецији", рекао је градоначелник Луиђи Бруњар.
Венеција је повезана стотинама пјешачких мостова. Међутим, град је кроз историју градио привремене мостове само у двије прилике - преко канала Ђудека за годишњи празник Реденторе крајем јула и преко Великог канала за празник Мадоне дела Салуте 21. новембра
Сцена
41 мин0
Тенис
42 мин1
Занимљивости
1 ч0
Савјети
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
6 ч0
Најновије
Најчитаније
18
12
18
07
17
48
17
47
17
41
Тренутно на програму