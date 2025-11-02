Logo

Миломир Марић послије отказа основао фирму, враћа се Ћирилица?

Извор:

Информер

02.11.2025

17:36

Коментари:

0
Фото: Printscreen Happy TV

Послије готово двије деценије рада на Хепи телевизији, новинар и уредник Миломир Марић одлучио је да напусти ову кућу, а исти потез повукла је и његова дугогодишња колегиница Катарина Корша.

Прије само неколико дана, Марић и Корша основали су продукцијску кућу "Ћирилица", чије је сједиште у стану његове супруге Весне Радусиновић. Како преноси Информер, информације су потврђене на сајту Агенције за привредне регистре (АПР).

Јутарњи програм воде од 2019. године, а сада су говорили о томе како су се упознали:

Миломир Марић

Србија

Овим ријечима се опростио од публике: Миломир Марић јутрос водио посљедњу емисију на Хепију

- Катарина ме је упознала у посљедњој фази живота. Тада када сам био у праву, био сам непријатељ народа, забрањен на телевизији и нисам се појавио до 2000. године на телевизији. У овом првом периоду ја нисам забављао српски народ, већ најљепше и најпаметније Српкиње, тек послије сам почео да забављам несрећни српски народ. Политичарима сам говорио "ви сте унесрећили овај српски народ и ја не могу да вам помогнем, али могу да забављам народ."

Корша се присјетила свог почетка рада на јутарњем програму са Миломиром Марићем, те открила да су јој тада говорили да с њим неће бити лако:

Миломир Марић

Србија

Огласио се Миломир Марић након напуштања Хепи телевизије

- Марић је идентичан и у пословном и приватном животу. Ми смо 2018. или 2019. године почели да радимо јутарњи програм заједно, сјећам се да су ми тада рекли "јој, тешко теби, са њим није лако". Ја нисам стекла такав утисак јер Марић је неко ко хоће свима да помогне да буду бољи. Кад неко има знање, тај се не штеди да неком да. Људи су осјетили да се забављамо и да уносимо радост у куће. Покушавамо и дан данас то да урадимо, али нам не иде. Јер, ако смо много неозбиљни онда нисмо професионални.

Водитељ Миломир Марић и књижевница Весна Радусиновић у веома складној заједници живе већ више деценија, њихов брак многима може послужити као примјер, а како је открио, она је изузетна куварица:

- Једем оно што Весна спрема. Док нисам упознао Весну Радусиновић ја сам мислио да ја умијем да кувам. Ја више нисам хтио да се брукам, она нема шта не зна да спрема. Ја идем стално на пијацу, сваког викенда обиђем све пијаце и тачно знам гдје је који зелениш. Људи прилазе и само питају нешто, они мисле да ја нешто знам. Људи су ме нападали зашто не идем на модне ревије, али не могу да им објасним да тамо људи долазе да би нешто за џабе појели и попили, ја као господин одем на бувљак. Тамо ме дочекају као свог свога.

