Расте број настрадалих на Тиролу: Пронађена тијела оца и кћерке

Тијела двоје њемачких планинара, који су нестали након лавине у Јужном Тиролу, пронађена су данас, пренијели су њемачки медији.
Како је саопштила италијанска спасилачка служба, пронађена су тијела оца и 17-годишње кћерке, пренио је "Шпигел".
Претходно су у суботу пронађена тијела још троје њемачких планинара, два мушкарца и једне жене, који су нестали на планини Ортлер.
Групу планинара јуче је затрпала лавина док су се пели на врх од преко 3.500 метара висине.
Двојица мушкараца из групе су преживела несрећу, казао је портпарол планинарске спасилачке службе.
У потрази за несталима употријебљени су дронови и термалне камере, а спасиоци су спуштени на лице мјеста хеликоптером.
