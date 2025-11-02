Logo

Расте број настрадалих на Тиролу: Пронађена тијела оца и кћерке

Фото: Unsplash

Тијела двоје њемачких планинара, који су нестали након лавине у Јужном Тиролу, пронађена су данас, пренијели су њемачки медији.

Како је саопштила италијанска спасилачка служба, пронађена су тијела оца и 17-годишње кћерке, пренио је "Шпигел".

Претходно су у суботу пронађена тијела још троје њемачких планинара, два мушкарца и једне жене, који су нестали на планини Ортлер.

Игор Стравински-02112025

Свијет

Венеција изградила мост до острва са гробом Игора Стравинског

Групу планинара јуче је затрпала лавина док су се пели на врх од преко 3.500 метара висине.

Двојица мушкараца из групе су преживела несрећу, казао је портпарол планинарске спасилачке службе.

У потрази за несталима употријебљени су дронови и термалне камере, а спасиоци су спуштени на лице мјеста хеликоптером.

(Телеграф)

