Градоначелник изрешетан пред људима у центру града

02.11.2025

19:00

Градоначелник изрешетан пред људима у центру града
Фото: Танјуг/АП

Градоначелник мексичког града убијен је током јавног догађаја, док су грађани у паници бјежали са лица мјеста, саопштиле су власти.

Карлос Манцо, градоначелник Урупана у западној држави Мичоакан, убијен је у нападу у центру града.

- Двије особе умијешане у инцидент су ухапшене, а један од нападача је мртав - наводи се у званичном саопштењу.

Манцо је упуцан током обиљежавања фестивала Дан мртвих. На снимцима са друштвених мрежа види се како маса људи бјежи након што су испаљени пуцњи.

Градоначелник је постао на функцији у септембру 2024. године, а редовно је био у пратњи безбједносних патрола док је обилазио улице, носећи панцир. У снимку из јуна апеловао је на федералну владу да појача борбу против насилног криминала.

Како се наводи, Манцо је погођен шест пута и превезен је хитном помоћи у болницу Фрај Хуан де Сан Мигел, гд‌је је преминуо. Општински званичник, близак политичару, такође је рањен и налази се у тешком стању.

Тијелохранитељи Манца Родригеза успјели су убити једног од нападача на тргу, док су двојица ухапшених под истрагом ради утврђивања припадности нарко-картелима.

Држава Мичоакан већ годинама трпи насиље моћних нарко-картела у пољопривредном региону, који изнуђују новац од локалних фармера. Мексико је у посљедње двије деценије свједок бројних убистава локалних политичара повезаних с насиљем и дрогом.

