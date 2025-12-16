Logo
Large banner

Ђоковић се за турнир спрема са 14-годишњаком?

Извор:

Агенције

16.12.2025

12:16

Коментари:

0
Ђоковић се за турнир спрема са 14-годишњаком?
Фото: Tanjug/AP/Seth Wenig

Новак Ђоковић већ гледа ка 2026. години и већ је започео предсезонске припреме.

Српски тенисер ће нову годину започети наступом на АТП 250 турниру у Аделејду, недjељу дана прије Аустралијан опена.

У међувремену изабрао је Атину као мјесто за тренинг са европским шампионом до 14 година, Рафаелом Пагонисом.

Млади Грк успијевао је да одржи размјену удараца са Ђоковићем и чак себи приушти задовољство да му освоји поен.

Подијели:

Тагови:

Новак Ђоковић

ATP

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

"Федерер више није хтио да тренира са мном"

Тенис

"Федерер више није хтио да тренира са мном"

5 ч

0
Трампов син реаговао на лицемјерје аустралских власти и поменуо Ђоковића

Свијет

Трампов син реаговао на лицемјерје аустралских власти и поменуо Ђоковића

1 д

0
Новак Ђоковић на турниру у Шангају

Тенис

Новак Ђоковић руши Федереров рекорд свих времена: Довољно је само да крочи на терен

1 д

0
Алкарас открио зашто не може бити као Ђоковић

Тенис

Алкарас открио зашто не може бити као Ђоковић

3 д

0

Више из рубрике

Познато када и гдје Ђоковић започиње нову сезону

Тенис

Познато када и гдје Ђоковић започиње нову сезону

4 ч

0
Џумхура усред емисије прекинула допинг контрола: "Мислио сам да је шала, али није била"

Тенис

Џумхура усред емисије прекинула допинг контрола: "Мислио сам да је шала, али није била"

5 ч

0
"Федерер више није хтио да тренира са мном"

Тенис

"Федерер више није хтио да тренира са мном"

5 ч

0
Сабаленка најбоља тенисерка године

Тенис

Сабаленка најбоља тенисерка године

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

04

Требињка и Бањалучани освојили сребрну и златну медаљу на 5. Бокешком полумаратону

12

58

СИПА претреса на четири локације

12

53

Ухапшен директор Дома пензионера Тузла!

12

41

Стигла је 3. сезона: Откривени детаљи прве епизоде серије ''Еуфорија''

12

40

Хоће ли бити поскупљења струје у Српској од 1. јануара?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner