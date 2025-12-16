Ђоковић се за турнир спрема са 14-годишњаком?

Извор:
Новак Ђоковић већ гледа ка 2026. години и већ је започео предсезонске припреме.
Српски тенисер ће нову годину започети наступом на АТП 250 турниру у Аделејду, недjељу дана прије Аустралијан опена.
У међувремену изабрао је Атину као мјесто за тренинг са европским шампионом до 14 година, Рафаелом Пагонисом.
On en parle de la pépite grecque Rafael Pagonis, 14 ans, qui tient une diagonale revers en détente contre Novak Djokovic ?pic.twitter.com/tBMdhHROq7— Tennis Legend (@TennisLegende) December 15, 2025
Млади Грк успијевао је да одржи размјену удараца са Ђоковићем и чак себи приушти задовољство да му освоји поен.
