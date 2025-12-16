Познато када и гдје Ђоковић започиње нову сезону

16.12.2025
08:52
Најбољи тенисер свих времена Новак Ђоковић увелико се спрема за старт нове сезоне, сада је познато и гдје ће играти у сусрет Аустралијан опену.
Он ће се такмичити у Аделејду, на турниру из серије 250, који је на програму од 12. до 17. јануара.
Новак је управо славио прије двије сезоне, када је у финалу био бољи од Себастијана Корде. Уз то, у граду на југу Аустралије славио је и 2007. године.
Прошле је пресочио Аделајд и одлучио се за Бризбејн, гдје га је у четвртфиналу зауставио Рејли Опелка.
Поред Ђоковића, учествоваће, између осталих, Џек Дрејпер, Жоао Фонсека, Томи Пол, Стефанос Циципас.
Увелико је познато да су гренд слемови Новакво приоритет у овој позној фази његове каријере, тако да је добра ствар што је одлучио да одигра један турнир као вид загријавања и припреме пред први слем у новој сезони, преносе Независне.
