Познато када и гдје Ђоковић започиње нову сезону

16.12.2025

08:52

Коментари:

0
Познато када и гдје Ђоковић започиње нову сезону
Фото: Tanjug/AP Photo/Andy Wong

Најбољи тенисер свих времена Новак Ђоковић увелико се спрема за старт нове сезоне, сада је познато и гдје ће играти у сусрет Аустралијан опену.

Он ће се такмичити у Аделејду, на турниру из серије 250, који је на програму од 12. до 17. јануара.

Новак је управо славио прије двије сезоне, када је у финалу био бољи од Себастијана Корде. Уз то, у граду на југу Аустралије славио је и 2007. године.

Прошле је пресочио Аделајд и одлучио се за Бризбејн, гдје га је у четвртфиналу зауставио Рејли Опелка.

Поред Ђоковића, учествоваће, између осталих, Џек Дрејпер, Жоао Фонсека, Томи Пол, Стефанос Циципас.

Endi Mari

Тенис

"Федерер више није хтио да тренира са мном"

Увелико је познато да су гренд слемови Новакво приоритет у овој позној фази његове каријере, тако да је добра ствар што је одлучио да одигра један турнир као вид загријавања и припреме пред први слем у новој сезони, преносе Независне.

Новак Ђоковић

Аустралија

