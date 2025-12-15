Сабаленка најбоља тенисерка године

Извор:
СРНА
15.12.2025
19:13
Коментари:0
Бјелорускиња Арина Сабаленка проглашена је за најбољу тенисерку у 2025. години, објављено је на веб-сајту Женске тениске асоцијације /ВТА/.
Сабаленка је проглашена за најбољу тенисерку свијета другу годину заредом.
Свијет
Најмање 20 особа страдало, а још више нестало у поплавама
Она је освојила четири титуле у 2025. години, од којих је најважнија она на Отвореном првенству САД.
Сабаленка је играла у девет финалних мечева и забиљежила укупно 63 побједе. Читаву годину је провела на врху ВТА листе најбољих тенисерки.
Свијет
46 мин0
Свијет
55 мин0
Република Српска
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Најновије
Најчитаније
19
39
19
39
19
29
19
23
19
22
Тренутно на програму