Logo
Large banner

Сабаленка најбоља тенисерка године

Извор:

СРНА

15.12.2025

19:13

Коментари:

0
Сабаленка најбоља тенисерка године
Фото: Таnjug

Бјелорускиња Арина Сабаленка проглашена је за најбољу тенисерку у 2025. години, објављено је на веб-сајту Женске тениске асоцијације /ВТА/.

Сабаленка је проглашена за најбољу тенисерку свијета другу годину заредом.

hitna pomoc

Свијет

Најмање 20 особа страдало, а још више нестало у поплавама

Она је освојила четири титуле у 2025. години, од којих је најважнија она на Отвореном првенству САД.

Сабаленка је играла у девет финалних мечева и забиљежила укупно 63 побједе. Читаву годину је провела на врху ВТА листе најбољих тенисерки.

Подијели:

Таг:

Арина Сабаленка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Брајан Волш у судници проглашен кривим за убиство супруге Ане

Свијет

Ево како је Брајан Волш реговао када је проглашен кривим

46 мин

0
Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Тражимо да Кијев положи рачуне за потрошена средства

55 мин

0
Ковачевић: Кључно питање - гдје се налази ЕУ када је ријеч о БиХ

Република Српска

Ковачевић: Кључно питање - гдје се налази ЕУ када је ријеч о БиХ

1 ч

0
Радост срећа дјевојка море

Занимљивости

За ова три знака сутра ће бити дан из снова

1 ч

0

Више из рубрике

Новак Ђоковић на турниру у Шангају

Тенис

Новак Ђоковић руши Федереров рекорд свих времена: Довољно је само да крочи на терен

1 д

0
Млади тенисер из Брчког побједник турнира у дублу на Флориди

Тенис

Млади тенисер из Брчког побједник турнира у дублу на Флориди

1 д

0
Алкарас открио зашто не може бити као Ђоковић

Тенис

Алкарас открио зашто не може бити као Ђоковић

2 д

0
Оперисан Рафаел Надал

Тенис

Оперисан Рафаел Надал

3 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

39

Не успијевате пронаћи партнера: Ове двије навике саботирају ваш љубавни живот

19

39

Ово су детаљи здравственог стања Весне Змијанац

19

29

Бака на челу банде: Полиција ухапсила 21 особу и шефицу групе која има 96 година

19

23

Дјевојчица оперисана, па услиједиле компликације: У болницу примљена без знакова живота

19

22

Дервента добила нови вртић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner