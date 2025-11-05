Путин: Не смије се дозволити потресање темеља државе

- Ти далеки догађаји /Смутно вријеме у Русији почетком 17. вијека/ су лекција свима нама и за сва времена, поука потомству - да не доводимо спорове до сукоба, уништавајући земљу - рекао је Путин током састанка Савјета за међуетничке односе.

Он је додао да је то лекција да се не смије дозволити потресање државне структуре, односно темеља државе.

Смутно вријеме или вријеме невоља је дио историје Русије који је обухватао период између смрти Фјодора Првог Звонара, посљедњег цара из династије Рјурикович /1598/ и проглашњења за цара Михаила Првог Романова и успостављања династије Романов /1613/.

У периоду између 1601. и 1603. године Русију је погодила велика глад која је убила око два милиона људи, тј. око трећине становништва.

У то вријеме, Русију је окупирала Пољско-литванска унија, а сама држава се мучила са устанцима, узурпаторима и лажним претендентима на престо.