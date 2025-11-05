Logo

Путин: Не смије се дозволити потресање темеља државе

СРНА

05.11.2025

19:37

Фото: Танјуг/АП

Руски предсједник Владимир Путин изјавио је да се не смије дозволити потресање темеља државног система.

- Ти далеки догађаји /Смутно вријеме у Русији почетком 17. вијека/ су лекција свима нама и за сва времена, поука потомству - да не доводимо спорове до сукоба, уништавајући земљу - рекао је Путин током састанка Савјета за међуетничке односе.

Полиција Србија

Хроника

Муж тукао супругу, вукао је по стану: Жена једва успјела да дозове помоћ

Он је додао да је то лекција да се не смије дозволити потресање државне структуре, односно темеља државе.

Смутно вријеме или вријеме невоља је дио историје Русије који је обухватао период између смрти Фјодора Првог Звонара, посљедњег цара из династије Рјурикович /1598/ и проглашњења за цара Михаила Првог Романова и успостављања династије Романов /1613/.

У периоду између 1601. и 1603. године Русију је погодила велика глад која је убила око два милиона људи, тј. око трећине становништва.

Омладинци ФК Борац

Фудбал

Омладинци ФК Борац: Побједе за Младена Жижовића

У то вријеме, Русију је окупирала Пољско-литванска унија, а сама држава се мучила са устанцима, узурпаторима и лажним претендентима на престо.

Владимир Путин

