Сређивао башту, па угледао необично створење

Телеграф

05.11.2025

21:26

Сређивао башту, па угледао необично створење
Фото: Printscreen/Tik Tok/eccentric_cee

Један наизглед безазлени ТикТок видео покренуо је лавину реакција и натјерао многе да с нелагодом завире у своје баште.

На снимку, који се великом брзином шири интернетом, приказано је створење које се крило од власника баште у блату - а није нимало наивно.

Ријеч је о инвазивној врсти азијског црва (Amynthas агрестис) која се последњих месеци шири и деловима Сједињених Држава - од североистока и атлантске обале, па све до средњег запада.

Позната је по необично снажним покретима и способности да се одбаце од тла. Управо та хиперактивност значи и да им треба много енергије, преноси Јаху Њуз.

Да би је добили, азијски црви троше огромне количине органског материјала из земље, истог оног који је кључан за преживљавање многих домаћих врста.

Док их има мало, могу дјеловати само као непријатни “гости“ у башти. Али, када се превише размноже, последице су озбиљне - исцрпљују земљиште, извлаче хранљиве материје и претварају богату, тамну земљу у прашкасту масу без живота!

Саобраћајна несрећа-Сарајево-05112025

Хроника

Тешка саобраћајна несрећа у Сарајеву: Сударили се аутомобил и камион

Проблем је што се шире невјероватно лако. Будући да живе у земљи, могу се пренијети готово свуда - у саксијама са биљкама, у гомили лишћа, па чак и на ђоновима ципела. Када из башти допију у шуме, постају ноћна мора за екосистем.

Тамо, њихова “омиљена храна“ постаје оно што стручњаци зову шумски покривач - слој опалог лишћа који штити тло, задржава влагу и храни бројне микроорганизме. Уклањањем тог слоја, земља постаје сувља, осиромашена и мање погодна за живот многих домаћих врста.

Како их зауставити?

Срећом, постоји начин да се ширење ових црва заустави. Стручњаци упозоравају да, ако знате да се појављују у вашем подручју, никако не треба премештати земљу, или биљне остатке са једног мјеста на друго.

Уклањање и правилно одлагање могу помоћи да се спречи размножавање и сачува плодност тла.

Коментари испод виралног ТикТок снимка свједоче колико је видео узнемирио кориснике.

“Као дијете сам их често виђала у дворишту. Можда је то разлог зашто су нам цвијеће и биљке стално умирале, иако смо све радили како треба“, написала је једна особа.

@eccentric_cee Asian Jumping Worms are harmful to your garden. When I find them I feed them to my chickens. They rob the soil of nutrients. These are not garden friends! #gardening#organicgarden#organicgardener#worm#worms#gardenpests#gardenpest#growfood#homegrown#blackgardenerstiktok#blackgardener#growyourownfood ♬ original sound - EccentricCee 🤪

(Телеграф.рс)

