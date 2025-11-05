Logo

Најављен раст плата у Српској за до 10 одсто

05.11.2025

21:09

Фото: Pixabay

Предсједник СНСД-а Милорад Додик најавио је да ће до новог повећања плата у Српској доћи након марта идуће године и то у распону од седам до 10 одсто, те да ће се са тим усклађивати и пензије.

Додик је истакао да је Република Српска стабилна и безбједна за живот, те усмјерена ка привредним, инфраструктурним проблемима и економском напретку.

Он је указао да је жеља да плате и пензије расту више од инфлације.

"БДП у Српској до овог момента има раст преко два одсто. То је бројчано мало, али имајући у виду регион и Европу, гдје се биљежи и рецесија, мислим да успијевамо показати да је наша привреда флексибилна", рекао је Додик.

Он је навео да ће главни замах раста БДП-а бити до краја године.

"Наш буџет је стабилан, извршавамо све исплате, оне су редовне и нису угрожене било чим", рекао је Додик.

"Просјечна плата у Српској износи 1.556 КМ и већа је за 8,5 одсто у односу на исти период прошле године", рекао је Додик.

Он је додао да је покривеност увоза извозом и даље стабилна и да се креће између 70 и 80 одсто.

"Данас имамо највећи број запослених икада – 293.000. Имамо најнижу задуженост. У јавном сектору она је 29 одсто, а укупан дуг износи 32 одсто БДП-а", рекао је Додик.

Он је навео да је буџетски дефицит низак, да је прошле године износио 0,4 одсто, а ове године се креће око 0,5 одсто.

"На основу свега тога видимо да имамо успјешне макроекономске параметре без обзира на галаму опозиције", рекао је Додик те додао да је поносан на економске параметре Републике Српске.

Он је подсјетио да према стандарду ЕУ земља може бити задужена 60 одсто БДП-а, те додао да ниједна чланица Уније није у оквиру тих стандарда, већ су задужене више.

"Ми који водимо Републику Српску треба да добијемо Нобелову награду за економију. Када би сада дошли у позицију да повећамо дуг на 55 одсто могли би се задужити 5,1 милијарду КМ и да опет будемо прихватљиви за стандарде ЕУ", рекао је Додик.

plate

Плата

Милорад Додик

