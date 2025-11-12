Ковачевић: Противуставни главни преговарач би могао преговарати са ЕУ, али са БиХ не би

12.11.2025
Главни преговарач БиХ са ЕУ којег би противуставно изабрао Представнички дом би можда и могао преговарати са ЕУ, али са БиХ сигурно не би, истакао је српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић.
"Република Српска, све њене институције и локалне заједнице, као и Предсједништво БиХ, Савјет министара, Парламентарна скупштина, односно Дом народа БиХ и највећи дио институција на нивоу БиХ, али и дио Владе, кантона и локалних заједница у ФБиХ, би потпуно игнорисали таквог противуставног и нелегитимног преговарача", додао је Ковачевћ на друштвеној мрежи Икс.
Како он додаје, такав приједлог коалиције Кристијана Шмита у Представничком дому, а чији дио је и опозиција из Републике Српске, који игнорише и избацује Дом народа из парламентарне процедуре избора, осим што је противуставан, директно смањује видљивост, али и механизме заштите Републике Српске и српског народа.
"Такви поступци имају за циљ да онемогуће и успоре процесе стабилизације политичких прилика у БиХ, које је успјешно започела нова америчка администрација, а да врате Шмита на позорницу и БиХ у епицентар кризе. Не морам ни говорити да би то био јасан сигнал да Република Српска треба сама именовати главног преговарача са ЕУ. Сигуран сам да би онда било још оних који би је слиједили", додаје Ковачевић.
