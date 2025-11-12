Имате буђ у стану? Ових 6 биљака чисти ваздух и смањује влагу

Извор:
Б92
12.11.2025
15:08
Коментари:0
Најједноставнији начин борбе против влаге је овлаживач ваздуха, али уређаји често троше пуно струје и могу бити скупи, зато - ево алтернативе.
Током хладнијих мјесеци буђ се често појављује у домовима, јер ређе провјетравамо простор и чешће сушимо веш у затвореном. Такве навике доводе до кондензације - влаге која настаје кад топао ваздух дође у додир с хладном површином. Ако се капљице не обришу, влага постаје идеална подлога за развој буђи, будући да споре успијевају само у влажном окружењу.
Капљице на прозорима и црне флеке на зидовима нису само естетски проблем; вишак влаге може оштетити зидове, изазвати непријатан мирис и представљати ризик за здравље.
Фудбал
Фудбалер погинуо због краве
Најједноставнији начин борбе против влаге је овлаживач, али, уколико нисте за ту варијанту из било ког разлога, умјесто тога, стручњаци из британског студија Хаппy Хоусе Плантс предлажу - биљке.
"Овлаживач може помоћи, али собне биљке су природна, ефикаснија и много љепша алтернатива за уклањање вишка влаге из ваздуха", поручили су.
Како биљке спрјечавају настанак буђи?
Тропске собне биљке изворно расту на дну прашуме, гдје су се прилагодиле скупљању влаге из ваздуха, јер их густе крошње дрвећа штите од директне кише. Кад их унесемо у стан, њихова способност упијања влаге помаже у смањењу кондензације и стварању буђи.
Ипак, треба знати да биљке не могу у потпуности да замјене редовно проветравање, али могу значајно да смање влагу и помогну да дом остане сув, здрав и без буђи, и то на потпуно природан начин.
Монстера
Монстера делициоса, која је по својим фенестрацијама, односно рупама у листовима, позната и као "швајцарски сир", једна је од најпопуларнијих собних биљака, али мало ко зна да дословно "пије" влагу из ваздуха. Воли полусенку и влажније просторе, па је идеално смјестити је у купатило или кухињу, гдје може упијати пару насталу током кувања или туширања.
Златна палма
Друга изузетно дјелотворна биљка је Арека палма, позната и као златна палма. Осим што природно упија влагу, позната је и по томе што прочишћава ваздух и уклања токсине. Ова елегантна палма отпушта много кисеоника, због чега је посебно корисна у спаваћим собама - помаже квалитетнијем сну. Лако се одржава, али треба је држати даље од прозора и не претеривати с водом.
Аглаонема
За оне који траже нешто декоративније, стручњаци из студија Хаппy Хоусе Плантс препоручују Аглаонему Пинк Стар, биљку с упечатљивим ружичасто-зеленим лишћем која уноси боју у простор, а истовремено упија вишак влаге. Отпорна је и једноставна за одржавање - не тражи пуно свјетла ни често заливање, па је савршена за почетнике и хладније мјесеце.
Енглески бршљан
И стручњаци с портала Гарденинг Експрес истичу да се помоћу собних биљака природно може смањити влага у дому. Они, пак, препоручују енглески бршљан, отпорну биљку идеалну за мање и влажније просторије. Ова је биљка позната по томе што може смањити количину спора буђи у ваздуху те успијева на светлим мјестима без директног сунца. Потребно ју је редовно заливати, али између заливања пустити да се земља мало осуши.
Добро подноси уобичајени ниво влажности у становима, а најбоље ју је држати у висећој посуди или на вишој полици - тако се побољшава проток ваздуха, а уједно је смјештена даље од кућних љубимаца јер су листови отровни.
Мирни љиљан
Мирни љиљан, познат по својим елегантним бијелим цвјетовима, одлично подноси сенку и високу влажност, па је идеалан за просторије склоне стварању буђи.
"Ове тропске биљке обожавају влагу и тамније просторе, па су савршене за купатила или ходнике без пуно природног свјетла", рекли су стручњаци из Гарденинг Експреса и додали како мирни љиљан вишак влаге упија преко листова и добро успијева и под вјештачким свјетлом.
Занимљивости
Лажни Лото милионер преварио цијелу Српску и Србију
Осим што помаже у регулацији влаге, прочишћава ваздух и погодан је за особе осјетљиве на алергене. Редовно уклањање оцвалих цвјетова и брисање листова влажном крпом помоћи ће биљци да остане здрава и дјелотворна. Ипак, као и бршљан, и ова биљка може бити отровна за кућне љубимце, па треба пазити гдје је смјештена.
Свекрвин језик
Позната и као сансеверија, ова биљка слови за једну од најиздржљивијих и најједноставнијих за одржавање. Захваљујући својим меснатим, вертикалним листовима, ефикасно апсорбује влагу и помаже у смањењу кондензације. Не захтјева често заливање - довољно је сваких десетак дана, а успијева и у светлим и у слабије освијетљеним просторима.
Осим што доприноси сушењу ваздуха, позната је и по способности филтрирања токсина попут формалдехида и бензена из ваздуха, што потврђују и истраживања НАСА-е. Због тога се често препоручује за спаваће собе, јер побољшава квалитет ваздуха и олакшава сан.
(б92)
Најновије
Најчитаније
16
38
16
37
16
31
16
25
16
20
Тренутно на програму