Кришто одбацила одлуку о преговарачу са ЕУ: "Неуставна је и незаконита"

Предсједавајућа Савјета министара Борјана Кришто истакла је одлука Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ о формирању Канцеларије главног преговарача БиХ са ЕУ неуставна и незаконита, те да није обавезујућа за Савјет министара који је једини надлежан за именовање главног преговарача.
На јучерашњој сједници Савјета министара Криштова се позвала на Закон о Савјету министара који јасно прописује да ова институција може проводити само одлуке које су у оквиру уставне надлежности донијела оба дома Парламентарне скупштине БиХ.
С обзиром на то да ова одлука није усвојена у Дому народа, Криштова је истакла да она, према важећем правном оквиру, не може имати правне ефекте према извршној власти, пише данашњи загребачки "Вечерњи лист" издање за БиХ.
Криштова је подсјетила и на хијерархију правних аката у БиХ, према којој Пословник Представникчог дома не може дерогирати одредбе Устава и закона БиХ.
Истичући да је, према важећем уставном оквиру, именовање главног преговарача искључива надлежност Савјета министара, Криштова је закључила да је потребно поштовати уставни оквир и законске прописе како би БиХ наставила с процесом приступања ЕУ без додатних политичких сметњи и несугласица.
Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ усвојио је 30. октобра одлуку о формирању канцеларије и процедури именовања главног преговарача са ЕУ и његових замјеника, а гласању и расправи о томе нису присуствовали посланици СНСД-а и Српског клуба.
Овом одлуком је предвиђено да главног преговарача именују посланици у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ.
