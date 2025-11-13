Logo
Large banner

Колико кафе дневно смијемо унијети у организам?

Извор:

Магазин новости

13.11.2025

09:34

Коментари:

0
Колико кафе дневно смијемо унијети у организам?
Фото: Jason Villanueva/Pexels

Кафа садржи стотине биоактивних једињења и један од од највећих извора антиоксиданата, супстанци које помажу тијелу да неутрализује слободне радикале, који могу да оштете ћелије.

Колико кофеина има у шољици кафе?

Кофеин, активни састојак кафе, најчешће је конзумирана психоактивна супстанца на свијету. Садржај кофеина у кафи је веома варијабилан, у распону од 50 до преко 400 мг по шољици. Мала домаћа шољица кафе може да обезбиједи 50 мг, док оне од 475 мл садрже и преко 300 мг. Дакле, разлике су велике.

Инфузија болница доктор

Свијет

Хиљаде медицинара остаје без посла

Опште правило је да просјечна шољица кафе од 240 мл нуди око 100 мг кофеина. Неколико извора сугерише да је 400 мг кофеина дневно – безбједно за већину здравих одраслих, али имајте на уму да постоје многи други извори кофеина, укључујући чај, безалкохолна пића, енергетска пића, чоколада…

Краткорочни симптоми прекомјерног уноса кофеина

Ако попијете превише кафе у кратком временском периоду, можете искусити менталне и физичке симптоме, укључујући: немир, анксиозност, вртоглавицу, узнемирен стомак, раздражљивост, несаницу, убрзан рад срца, тремор. Ако искусите такве симптоме након пијења кафе, можда сте осјетљиви на кофеин и требало би да размислите о смањењу уноса или потпуном избјегавању кофеина.

Viktor Orban

Свијет

Орбан: Златна илузија Украјине се распада - Мађарска неће слати новац ратној мафијашкој мрежи

Људи толеришу различите количине

Кофеин утиче на људе на различите начине. Откривено је много гена који утичу на осјетљивост људи на овај стимуланс. Ови гени утичу на ензиме који разграђују кофеин у вашој јетри, као и на рецепторе у мозгу на које кофеин утиче. Ефекти кофеина на сан су такође генетски одређени. Неки људи могу да пију кафу и одмах успију да се успавају, док други остају будни током цијеле ноћи. Стечена толеранција је такође веома важна. Они који пију кафу сваки дан могу толерисати много више од оних који је ријетко пију. Такође је важно схватити да медицинска стања могу утицати на осјетљивост на кофеин. Ако имате анксиозност, панични поремећај, срчану аритмију, висок крвни притисак, дијабетес или друга медицинска стања, можете толерисати мање кофеина.

полиција-Република Српска-знак стоп

Градови и општине

Појачана контрола у саобраћају на подручју Приједора

Оптималан унос кафе

Докази указују да се 3 до 4 шољице кафе сматрају умјереном и здравом количином за већину одраслих, пише Хеалтхлине.

Наравно, то не значи да је за све препоручена ова количина. Људи који су осјетљиви на кофеин, имају одређена медицинска стања или једноставно не воле овај напитак, свакако би требало да га избјегавају.

Подијели:

Тагови:

Кафа

kofein

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Отац Предраг Поповић открио који највећи гријех Срби праве приликом прослављања славе

Друштво

Отац Предраг Поповић открио који највећи гријех Срби праве приликом прослављања славе

3 ч

0
Број увезених аутомобила у Српску утростручен за деценију

Ауто-мото

Број увезених аутомобила у Српску утростручен за деценију

3 ч

1
Откривено шта највише убија страст у везама

Љубав и секс

Откривено шта највише убија страст у везама

3 ч

0
5 хороскопских знакова ће пливати у парама иако сада немају ни динар

Занимљивости

5 хороскопских знакова ће пливати у парама иако сада немају ни динар

3 ч

0

Више из рубрике

Откривен смртоносни вирус у Њемачкој

Здравље

Откривен смртоносни вирус у Њемачкој

3 ч

0
Dijabetes, mjerenje šećera u krvi

Здравље

У порасту број обољелих од дијабетеса у Републици Српској

5 ч

0
Када је кашаљ код дјеце аларм за родитеље, а када је само пролазна фаза?

Здравље

Када је кашаљ код дјеце аларм за родитеље, а када је само пролазна фаза?

15 ч

0
Брза Храна

Здравље

Ове намирнице могу повећати ризик од карцинома, послушајте савјет онколога

20 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

32

Милош Биковић открио своје поријекло: Његова породица промијенила презиме

12

31

Зеничанин на необичан начин производи струју - не плаћа ништа

12

30

Гугл у кризи: Због чега је технолошки гигант под истрагом?

12

27

Осуђен разбојник из Кикинде: Упадао људима у куће, па их везивао и пријетио им смрћу

12

25

Огласила се бањалучка полиција о покушају преваре банке

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner