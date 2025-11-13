Колико кафе дневно смијемо унијети у организам?

Извор:
13.11.2025
Кафа садржи стотине биоактивних једињења и један од од највећих извора антиоксиданата, супстанци које помажу тијелу да неутрализује слободне радикале, који могу да оштете ћелије.
Кофеин, активни састојак кафе, најчешће је конзумирана психоактивна супстанца на свијету. Садржај кофеина у кафи је веома варијабилан, у распону од 50 до преко 400 мг по шољици. Мала домаћа шољица кафе може да обезбиједи 50 мг, док оне од 475 мл садрже и преко 300 мг. Дакле, разлике су велике.
Опште правило је да просјечна шољица кафе од 240 мл нуди око 100 мг кофеина. Неколико извора сугерише да је 400 мг кофеина дневно – безбједно за већину здравих одраслих, али имајте на уму да постоје многи други извори кофеина, укључујући чај, безалкохолна пића, енергетска пића, чоколада…
Ако попијете превише кафе у кратком временском периоду, можете искусити менталне и физичке симптоме, укључујући: немир, анксиозност, вртоглавицу, узнемирен стомак, раздражљивост, несаницу, убрзан рад срца, тремор. Ако искусите такве симптоме након пијења кафе, можда сте осјетљиви на кофеин и требало би да размислите о смањењу уноса или потпуном избјегавању кофеина.
Кофеин утиче на људе на различите начине. Откривено је много гена који утичу на осјетљивост људи на овај стимуланс. Ови гени утичу на ензиме који разграђују кофеин у вашој јетри, као и на рецепторе у мозгу на које кофеин утиче. Ефекти кофеина на сан су такође генетски одређени. Неки људи могу да пију кафу и одмах успију да се успавају, док други остају будни током цијеле ноћи. Стечена толеранција је такође веома важна. Они који пију кафу сваки дан могу толерисати много више од оних који је ријетко пију. Такође је важно схватити да медицинска стања могу утицати на осјетљивост на кофеин. Ако имате анксиозност, панични поремећај, срчану аритмију, висок крвни притисак, дијабетес или друга медицинска стања, можете толерисати мање кофеина.
Докази указују да се 3 до 4 шољице кафе сматрају умјереном и здравом количином за већину одраслих, пише Хеалтхлине.
Наравно, то не значи да је за све препоручена ова количина. Људи који су осјетљиви на кофеин, имају одређена медицинска стања или једноставно не воле овај напитак, свакако би требало да га избјегавају.
