Да ли знате шта значи овај знак на инструмент табли? Може вам задати главобоље

Када сједнете за волан, можда вам се чини да све држите под контролом, али постоје детаљи који многи занемарују – мали, шарени симболи који се повремено појаве на инструмент табли.
Неки су добро познати, други се јаве толико ријетко да возаче ухвате потпуно неспремне. Управо ту настаје проблем, јер сваки од тих знакова има своју сврху, а поједини могу упозорити на квар који се не смије игнорисати.
Док је ознака за низак ниво горива свима јасна, један други симбол редовно збуњује возаче – такозвани “водени” знак. На Икс-у се око њега недавно водила расправа, посебно око тога шта заправо представља – па су се коментари кретали од духовитих до оних који су коначно разјаснили његову праву намјену.
Један корисник је објавио слику своје инструмент табле са заокруженим свјетлећим симболом уз питање: “Шта овај знак значи?”
“Личи на чамац. Вјероватно симбол за мирну пловидбу”, нашалио се један корисник.
Други је додао: “То је упозорење да се пирати приближавају. Боље почни да веслаш.”
Након бројних шала, стигао је и тачан одговор.
“То значи да се мотор аутомобила није загријао на радну температуру. Кад се загрије, свјетло ће се угасити”, написао је један корисник.
Ипак, ни то није сасвим тачно. У питању је упозорење за хлађење мотора, а симбол не представља чамац, већ термометар са таласастим линијама испод. То указује на то да мотор достиже превисоку температуру, што може значити да је у систему понестало расхладне течности. Ако се проблем не ријеши, мотор се може прегријати, што води ка скупим поправкама.
Према истраживању компаније “АТС Еуромастер”, чак 80 одсто возача не зна шта овај симбол значи.
Стручњаци из “Еден Мотор Гроуп-е” објашњавају да, ако је свјетло црвено, треба одмах стати на сигурно мјесто и угасити мотор.
''Ако је ниво расхладне течности низак или постоји неки други проблем у систему хлађења, наставак вожње може изазвати озбиљна оштећења. Провјерите основне параметре или позовите стручну помоћ'', савјетују.
Да бисте утврдили зашто симбол свијетли, потребно је узети у обзир неколико могућих фактора.
“Највјероватнији узроци су губитак расхладне течности или квар сензора”, кажу стручњаци.
Губитак расхладне течности може настати због цурења у систему, на пример због оштећеног цријева или пукотине у хладњаку.
“Цурење можете примијетити тако што ћете видјети, чути или чак осјетити мирис када отворите хаубу аутомобила”, додају.
Ако не примијетите цурење, провјерите резервоар расхладне течности и ниво између ознака за максимум и минимум како бисте утврдили има ли довољно течности, преноси Курир.
