Такмичар ''Милионерa“ се збунио прелаким спортским питањем: Све је помjешао, али се ипак извукао

Такмичар у британској верзији квиза ''Ко жели да буде милионер“ успио је да освоји 250.000 фунти (286.000 евра) упркос томе што је био прилично збуњен релативно лаким спортским питањем.
Џек Соли, бивши возач аутобуса и писац из Свиндона, лако је дошао до питања од 8.000 фунти, али је ту наишао на своје прве проблеме.
Тада га је погодило његово прво спортско питање, а оно је релативно лако за свакога ко прати спорт.
''Који од ових спортиста није професионални тенисер? Стефанос Циципас, Наоми Осака, Кевин Магнусен, Коко Гауф“, писало је.
Наравно, Циципас, Осака и Гауф су професионални тенисери, а Кевин Магнусен је бивши дугогодишњи возач Формуле 1, и то је тачан одговор.
Међутим, збуњени такмичар је закључио да је Магнусен шахиста.
''Прилично сам сигуран да је шахиста. Знам да постоји Магнусенов шахиста, али не знам му име. То је једно од оних питања гдје сте прилично сигурни да није један од остала три“, рекао је Соли.
Након тога, Магнусен је одговорио и имао је велику срећу. Погодио је, иако Магнусен није шахиста, већ возач Формуле 1. Такмичара је вјероватно збунила чињеница да је Магнус Карлсен шаховски велемајстор и помијешао га је са Кевином Магнусеном, извјештава Кликс.
