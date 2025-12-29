Logo
Large banner

Такмичар ''Милионерa“ се збунио прелаким спортским питањем: Све је помjешао, али се ипак извукао

Извор:

Кликс

29.12.2025

15:08

Коментари:

0
Такмичар ''Милионерa“ се збунио прелаким спортским питањем: Све је помjешао, али се ипак извукао
Фото: Youtube/@The Archive Folder/screenshot

Такмичар у британској верзији квиза ''Ко жели да буде милионер“ успио је да освоји 250.000 фунти (286.000 евра) упркос томе што је био прилично збуњен релативно лаким спортским питањем.

Џек Соли, бивши возач аутобуса и писац из Свиндона, лако је дошао до питања од 8.000 фунти, али је ту наишао на своје прве проблеме.

Тада га је погодило његово прво спортско питање, а оно је релативно лако за свакога ко прати спорт.

''Који од ових спортиста није професионални тенисер? Стефанос Циципас, Наоми Осака, Кевин Магнусен, Коко Гауф“, писало је.

Потера

Занимљивости

Милион освојен у Потери - трагач демолиран

Наравно, Циципас, Осака и Гауф су професионални тенисери, а Кевин Магнусен је бивши дугогодишњи возач Формуле 1, и то је тачан одговор.

Међутим, збуњени такмичар је закључио да је Магнусен шахиста.

''Прилично сам сигуран да је шахиста. Знам да постоји Магнусенов шахиста, али не знам му име. То је једно од оних питања гдје сте прилично сигурни да није један од остала три“, рекао је Соли.

потера

Србија

"Потера" за памћење: Милион и по за сјајан такмичарски тим!

Након тога, Магнусен је одговорио и имао је велику срећу. Погодио је, иако Магнусен није шахиста, већ возач Формуле 1. Такмичара је вјероватно збунила чињеница да је Магнус Карлсен шаховски велемајстор и помијешао га је са Кевином Магнусеном, извјештава Кликс.

Подијели:

Тагови:

kviz

Ko želi biti milioner

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Квиз Слагалица

Занимљивости

Сви брује о квизу Слагалица због имена такмичара

2 мј

0
Трагачица Милица им је аплаудирала: Такмичари освојили велики новац у ''Потери''

Србија

Трагачица Милица им је аплаудирала: Такмичари освојили велики новац у ''Потери''

3 мј

0
Водитељка Слагалице остала без текста због такмичара, ово се још увијек није десило у квизу

Занимљивости

Водитељка Слагалице остала без текста због такмичара, ово се још увијек није десило у квизу

4 мј

0
Студент у квизу освојио 2,5 милиона евра и чак 23 аутомобила

Занимљивости

Студент у квизу освојио 2,5 милиона евра и чак 23 аутомобила

5 мј

0

Више из рубрике

Илон Маск

Занимљивости

Да ли су богати људи заиста паметнији од осталих?

4 ч

0
Зашто мачке више комуницирају с мушкарцима него са женама

Занимљивости

Зашто мачке више комуницирају с мушкарцима него са женама

5 ч

0
Кићење новогодишње јелке

Занимљивости

Отац Поповић открио шта се заправо ради са јелком и бадњаком

21 ч

0
Јутјуб платформа телефон

Занимљивости

Већина видеа на "јутјубу" направљена вјештачком интелигенцијом

1 д

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

05

Oчекују се промјене: Како ће авио-путовања изгледати 2026. године

15

59

Саобраћајни колапс у Бањалуци: "Човјек осиједи док прође"

15

49

Због забране телефона ученици не знају да гледају на сат: Нису знали шта показује мала, а шта велика казаљка

15

39

Незаконити докази оборили оптужницу тужилаштва!

15

38

Савјет министара БиХ усвојио одлуку: Канабис легализован у медицинске сврхе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner