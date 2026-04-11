Србин учествовао у карамболу, страшан судар у Формули

Страшан судар догодио се на трци Формуле 4 у Валенсији, а у свему је учествовао и српски возач Андреј Петровић. Инцидент је виђен на самом почетку трке на стази Рикардо Тормо.
Дошло је најприје до контакта између два болида, да би, у покушају да избјегне инцидент, Петровић налетио на један од заустављених болида.
Наишао је још један возач великом брзином и закуцао се у Петровићев болид.
Трка је тако била завршена за српског возача, а најважније је да је све прошло без озбиљнијих повреда.
Инцидент погледајте од 39:03 у приложеном видео снимку:
