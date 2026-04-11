Logo
Large banner

Србин учествовао у карамболу, страшан судар у Формули

Аутор:

АТВ
11.04.2026 18:52

Коментари:

0
Судар у Формули 4 у Валенсији, учествовао Србин Андреј Петровић

Страшан судар догодио се на трци Формуле 4 у Валенсији, а у свему је учествовао и српски возач Андреј Петровић. Инцидент је виђен на самом почетку трке на стази Рикардо Тормо.

Дошло је најприје до контакта између два болида, да би, у покушају да избјегне инцидент, Петровић налетио на један од заустављених болида.

Наишао је још један возач великом брзином и закуцао се у Петровићев болид.

Трка је тако била завршена за српског возача, а најважније је да је све прошло без озбиљнијих повреда.

Инцидент погледајте од 39:03 у приложеном видео снимку:

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Судар Формула 4

Формула 4

Андреј Петровић

судар

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner