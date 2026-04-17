Трамп: Споразум са Ираном могућ за дан или два

17.04.2026 18:45

Доналд Трамп, предсједник Америке се претвара да нишани пушком на конференцији за новинаре
Фото: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

САД и Иран могли би да закључе споразум у наредних дан, два, изјавио је амерички предсједник Доналд Трамп.

"Иранци желе да се састану. Желе да постигну договор. Мислим да ће састанак вјероватно бити одржан током викенда. Мислим да ћемо постићи договор у наредних дан или два", рекао је Трамп порталу "Аксиос".

Трамп је претходно изјавио да ће САД ући у Иран "спорим темпом" да би преузеле обогаћени уранијум и вратиле га у САД.

Додао је да је Техеран пристао да суспендује свој нуклеарни програм на недоређено вријеме и да неће добити иранску имовину која је замрзнута у САД.

Трамп је рекао да Израел више неће бомбардовати Либан и да му је он то забранио.

Израелска војска у међувремену је саопштила да либанским цивилима још није дозвољено да се врате у јужни дио Либана, преноси Срна

Више из рубрике

Ученици бјеже из школе кроз прозор током масакра у Турској

Свијет

Потресно свједочење д‌јевојчице након масакра у школи: "Ушао је и почео да пуца на све, мој друг ме је заштитио својим тијелом"

1 ч

0
Полиција Њемачке

Свијет

Ужас у возу! Машиновођа пронашао 20 тарантула

3 ч

0
Мушкарац на пумпи точи гориво и резервоар аута.

Свијет

Цијене нафте нагло пале након отварања Хормушког мореуза

3 ч

0
Авион

Свијет

Хаос на небу: Пилоти мјаукали и лајали на контролу лета

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

18

АБА лига: Одлучено да ли ће се вјечити дерби између Звезде и Партизана играти

20

15

Дан сјећања на жртве геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима у Независној Држави Хрватској

20

12

За пуњене паприке даћете више него за килограм телетине: Цијене поврћа све веће

20

10

Лото резултати: Извучени бројеви у 31. колу

20

05

Ко је нови муж Мелине Џиновић? Има 70 година и створио је праву империју

