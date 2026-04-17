Трамп: Споразум са Ираном могућ за дан или два

САД и Иран могли би да закључе споразум у наредних дан, два, изјавио је амерички предсједник Доналд Трамп.
"Иранци желе да се састану. Желе да постигну договор. Мислим да ће састанак вјероватно бити одржан током викенда. Мислим да ћемо постићи договор у наредних дан или два", рекао је Трамп порталу "Аксиос".
Трамп је претходно изјавио да ће САД ући у Иран "спорим темпом" да би преузеле обогаћени уранијум и вратиле га у САД.
Додао је да је Техеран пристао да суспендује свој нуклеарни програм на недоређено вријеме и да неће добити иранску имовину која је замрзнута у САД.
Трамп је рекао да Израел више неће бомбардовати Либан и да му је он то забранио.
Израелска војска у међувремену је саопштила да либанским цивилима још није дозвољено да се врате у јужни дио Либана, преноси Срна
