Хаос на небу: Пилоти мјаукали и лајали на контролу лета

АТВ
17.04.2026 16:05

Авион
Фото: pexels/Matheus Cenali

Необични звуци мјаукања и лајања забиљежени су на фреквенцији контроле летења на аеродрому Роналд Реган у Вашингтону, а испоставило се да потичу од пилота који су опонашали животињске гласове.

Инцидент се догодио 12. априла, а аудио-снимак је објављен на сајту посвећеном авијацији и комуникацији контроле летења, преносе медији.

Убрзо након емитовања спорних звукова, други учесници комуникације опоменули су пилоте да се понашају професионално, на шта су они одговорили новим имитацијама животиња.

Америчка Савезна управа за ваздухопловство (ФАА) саопштила је да прописи забрањују небитне разговоре пилота на висинама испод три километра и најавила истрагу након провјере аутентичности снимка.

Портпарол синдиката Удружења пилота Денис Тајер упозорио је да је ријеч о озбиљној фреквенцији намјењеној хитним ситуацијама и позвао пилоте да престану са непримереним понашањем.

Према његовим ријечима, такве радње нарушавају безбједност и не наилазе на одобравање у професионалној заједници пилота.

(спутник србија)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

