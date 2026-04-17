Цијене нафте нагло пале након отварања Хормушког мореуза

Цијене нафте забиљежиле су нагли пад на свјетским тржиштима, док су истовремено амерички берзански индекси порасли, након што је Иран најавио да ће Хормушки мореуз остати отворен за комерцијални промет током трајања примирја.
Глобални референтни индекс Брент нафте пао је за око девет посто, спустивши се на приближно 90 долара по барелу. Америчка нафта West Texas Intermediate забиљежила је још већи пад од око 9,5 посто, те се трговала на нивоу од око 82,60 долара по барелу.
До пада цијена дошло је након изјаве иранског министра вањских послова Abbas Araqchi, који је потврдио да ће пролаз кроз Хормушки мореуз бити 'потпуно отворен' за све комерцијалне бродове током остатка примирја, у складу с тренутним смиривањем тензија у регији.
Додао је да ће се кретање бродова одвијати унапријед дефинисаним и координираним рутама које је већ објавила иранска Организација за луке и поморство.
Ова вијест позитивно је одјекнула и на финансијским тржиштима. Футуреси на Dow Jones Industrial Average порасли су за 560 поена, односно 1,16 посто. Истовремено, футуреси на С&П 500 ојачали су за 0,8 посто, док су футуреси на Nasdaq 100 забиљежили раст од 0,9 посто.
Пад цијена нафте и раст берзи указују на повећани оптимизам инвеститора, који вјерују да би смањење напетости у једном од најважнијих енергетских коридора на свијету могло стабилизовати глобално снабдијевање енергијом и трговинске токове.
Хормушки мореуз, кроз који пролази значајан дио свјетског извоза нафте, често је у фокусу тржишта због геополитичких тензија. Свака назнака стабилности у тој регији има директан утјецај на цијене енергената и кретања на глобалним берзама.
