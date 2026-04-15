САД неће продужити дозволу за продају иранске нафте

Администрација предсједника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа саопштила је да неће продужити привремену дозволу за продају иранске нафте након 19. априла, уз најаву појачаног притиска и могућих додатних санкција финансијским институцијама које сарађују са Техераном.
Америчко Министарство финансија навело је да краткорочна дозвола, која омогућава продају иранске нафте задржане на мору, истиче за неколико дана и неће бити обновљена.
У саопштењу објављеном на друштвеној мрежи Икс, америчко Министарство финансија упозорило је банке и друге финансијске институције да би могле да се суоче са секундарним санкцијама уколико наставе да подржавају активности Ирана.
- Финансијске институције треба да буду свјесне да Министарство користи читав спектар доступних инструмената и овлашћења и спремно је да уведе секундарне санкције страним банкама које наставе да подржавају активности Ирана - наводи се у саопштењу.
У Министарству истичу да је одлука дио шире стратегије појачаног економског притиска на Иран.
- Дјелујемо одлучно како бисмо одржали максималан притисак на Иран - поручено је из тог ресора.
Ова одлука долази у тренутку када америчка војска спроводи блокаду иранских лука у области Ормуског мореуза.
Министарство финансија САД издало је крајем марта привремено овлашћење како би се омогућила продаја иранске нафте заглављене на мору.
Ово овлашћење односило се на иранску сирову нафту и нафтне деривате који су утоварени на бродове до 20. марта, укључујући и оне на претходно санкционисаним бродовима.
- Краткорочно овлашћење је строго ограничено на нафту која је већ у транзиту и не дозвољава нове куповине или производњу - рекао је тада амерички министар финансија Скот Бесент.
(Танјуг)
