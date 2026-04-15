САД неће продужити дозволу за продају иранске нафте

Аутор:

АТВ
15.04.2026 07:40

Танкери у Ормуском мореузу
Фото: Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri

Администрација предсједника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа саопштила је да неће продужити привремену дозволу за продају иранске нафте након 19. априла, уз најаву појачаног притиска и могућих додатних санкција финансијским институцијама које сарађују са Техераном.

Америчко Министарство финансија навело је да краткорочна дозвола, која омогућава продају иранске нафте задржане на мору, истиче за неколико дана и неће бити обновљена.

Пожар у Тирани

Регион

Пожар ''прогутао'' зграду: Више од 50 ватрогасаца на терену, има повријеђених

У саопштењу објављеном на друштвеној мрежи Икс, америчко Министарство финансија упозорило је банке и друге финансијске институције да би могле да се суоче са секундарним санкцијама уколико наставе да подржавају активности Ирана.

- Финансијске институције треба да буду свјесне да Министарство користи читав спектар доступних инструмената и овлашћења и спремно је да уведе секундарне санкције страним банкама које наставе да подржавају активности Ирана - наводи се у саопштењу.

У Министарству истичу да је одлука дио шире стратегије појачаног економског притиска на Иран.

Струја

Бања Лука

Најављена искључења: Ови дијелови Бањалуке остају без струје

- Дјелујемо одлучно како бисмо одржали максималан притисак на Иран - поручено је из тог ресора.

Ова одлука долази у тренутку када америчка војска спроводи блокаду иранских лука у области Ормуског мореуза.

Министарство финансија САД издало је крајем марта привремено овлашћење како би се омогућила продаја иранске нафте заглављене на мору.

Ово овлашћење односило се на иранску сирову нафту и нафтне деривате који су утоварени на бродове до 20. марта, укључујући и оне на претходно санкционисаним бродовима.

Нафта

Економија

Цијене нафте пале након знакова да би САД и Иран могли да наставе разговоре

- Краткорочно овлашћење је строго ограничено на нафту која је већ у транзиту и не дозвољава нове куповине или производњу - рекао је тада амерички министар финансија Скот Бесент.

(Танјуг)

Прочитајте више

Сликар пријављен за силовање дјевојке којој је држао часове

Регион

Сликар пријављен за силовање дјевојке којој је држао часове

4 ч

0
Мушкарац сипа гриво у аутомобил.

Република Српска

Ступа на снагу одлука Владе: Гориво јефтиније за 0,10 КМ по литру

4 ч

4
Почиње исплата накнада: Спремно 58 милиона КМ

Република Српска

Почиње исплата накнада: Спремно 58 милиона КМ

4 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Свијет

Жена из БиХ ухапшена по међународној потјерници

4 ч

0

Више из рубрике

Lisice zatvor pritvor

Свијет

Жена из БиХ ухапшена по међународној потјерници

4 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Свијет

Шкаљарац изрешетан у Барселони пред женом и дјецом

4 ч

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Свијет

Слетио аутомобилом са литице високе 70 метара – преживио

16 ч

0
Мистериозна "игра" у Пекингу: Трамп и Путин код Си Ђинпинга

Свијет

Мистериозна "игра" у Пекингу: Трамп и Путин код Си Ђинпинга

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

42

Ако сте рођени у једном од ових знакова, у мају вам се смијеши велики новчани добитак

11

34

На овим пумпама поврат од 0,10 КМ по литру горива, огласио се Минић

11

30

Куповина "салонца" пустоши новчаник: Исплати ли се више половњак?

11

24

Талићу пет година затвора за брутално разбојништво у Градишци

11

17

Ако имате честе јутарње главобоље, ово морате знати

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner