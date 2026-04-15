Најављена искључења: Ови дијелови Бањалуке остају без струје

Због радова поједини дијелови Бањалуке данас ће остати без струје.
Дијелови улица Војводе Петра Бојовића бр. 3 и Крфска струје неће имати од 11 до 13 часова.
Дијелови улица Јована Кршића, Раде Радића и Сестара Узелац и дио насеља Дебељаци без струје остаје од 09:00 до 13:00 часова.
Од 8 до 10 часова без струје остају дијелови насеља Туњице, Вујиновићи, Залужани и Куљани.
Дијелови насеља Стричићи, Павићи, Локвари и Хазићи струје неће имати од 10:00 до 14:00 часова, док дијелови насеља Стојчићи, Мирнићи, Спасенићи и Ђурићи без електричне енергије остају од 09:00 до 15:00 часова.
