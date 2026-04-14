Са тротоара у Кућу Милановића: Минић и Станивуковић започели дуел о робним резервама

Неизвјесни ТВ дуел предсједника Владе Републике Српске, Саве Минића и градоначелника Драшка Станивуковића, настављен је како је то премијер рекао са тротоара у Кући Милановића, започет је истом темом као и тада – робним резервама.
„Помпа око емисије говори у прилог томе да од свега треба правити спектакл. Ово није ТВ дуел, ово је наставак разговора са тратоара испред зграде Владе, јер не треба да разговарамо на тротоару, ово је моја пружена рука за разговор“, рекао је Минић.
Минић је нагласио на самом почетку како је његова изјава у којој је нагласио да нико неће остати гладан, исмијана те је објаснио да су се робне резерве током година измјениле.
„Робне резерве су у принципу нешто што је застарило и нешто што благовремено треба да одговори на неку одређену кризу. Криза ни једна није планирана. Онај пут када сам рекао да нико неће бити гладан, неко је почео исмијвати ту изјаву. Робне резерве некада оне старе биле су за складиштење брашна, уља, соли, шећера, оне елементарне кућне потрепштине. Сада је то нафта, и неки други деривати, нешто сасвим друго“, казао је Минић.
Како је он казао, робне резерве некада су биле основне кућне потрепштине, а данас је то како каже нафта и други деривати.
Такође, Минић се подсјетио изјаве градоначелника Станивуковића да Радован Ковачевић није његов ниво и да не жели са њим да разговара, тако ни за премијера, како он наводи Станивуковић није ниво јер његов ниво су пољопривредници, професори и други.
„Мој ниво су моји пољопривредници, моји ловци, моји наставници, професори. Ја немам нивоа у том смислу те ријечи. Пошто је то отишло у неки перформанс и има неку конотацију да би се направио ТВ дуел да би се градоначелник промовисао у кандидата за предсједника, ја му пружам прилику да каже све што мисли да не ваља и да му ја одговорим", казао је Минић.
