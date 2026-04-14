Превозници још увијек чекају одговор Града док Станивуковић на своју руку нуди "рјешења"

Аутор:Марија Милановић
Коментари:0
У Бањалуци протеклих дана од повећања цијене горива грађани се сусрећу са новим/старим проблемом – цијеном градског превоза. Да ли ће се повећати цијена градске карте или ће се редуковати поласци, још увијек је неизвјесно с обзиром да градоначелник Драшко Станивуковић обећава рјешења, а о којима превозници нису ни информисани.
У допису упућеном Граду, превозници су навели да им је пословање озбиљно угрожено константним растом трошкова и то још од претходне године, тачније, новембра мјесеца, а што је настављено повећањем плата од првог јануара ове године, а због дугова за текуће и старе обавезе, превозници су се морали кредитно задужити па сада додатно трпе и камату, а што нам је потврдио директор "Аутопревоза“ Дејан Мијић.
На питање о обећању градоначелника Драшка Станивуковића да ће Град на себе преузети поскупљење и ријешити проблем бар током наредих мјесец, два дана, директор Аутопревоза је казао да нема никакве информације те да с друге стране Град никада није одговорио на допис који су послали.
"Ми смо тражили састанак, нисмо добили никакав одговор нити смо добили састанак, тако да стварно не знам шта је рекао градоначелник. Услови за поскупљење су се стекли у новембру и од тада трпимо штету зато што нико није разматрао то поскупљење. Постоје дугови за текуће и старе обавезе, а због којих ми трпимо штету и због којих смо се морали кредитно задужити па сада додатно трпимо и камату. У међувремену је дошло до значајног повећања плата од 1. јануара и исто тако је дошло до повећања свих цијена, а онда је колуминација била са овим ненормалним повећањем цијене нафте", казао је Мијић те додао да поред повећања цијене долазе у ситуацију гдје је потребно извршити одређене интервентне мјере да би се помогло у овој разлици у цијени.
"Ми смо захтјев за поскуљење поднијели због раста цијена у новембру мјесецу, након тога је дошло до повећања плата и раст цијене није имао никакве везе са овим новим поскупљењем, него је ово нови моменат, који је требао да доведе до још већег. Нисам учествовао ни у каквим разговорима, нити нам је званично одговорено на допис, који смо послали", закључује директор "Аутопревоза“ Дејан Мијић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
2 ч0
Бања Лука
7 ч3
Бања Лука
10 ч0
Бања Лука
12 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму