Лауш под лупом: Бахата вожња и лоша инфраструктура угрожавају пјешаке

14.04.2026 07:48

Саобраћајни колапс на Лаушу. Аутобус и два аута се једва мимоилазе.
Безбједност у насељу Лауш под лупом је полиције након што су мјештани упозорили на учестале саобраћајне несреће и бахату вожњу у Карађорђевој улици, гдје је у протеклих годину дана евидентирано чак 135 несрећа и скоро 1.900 казни због непрописног паркирања.

Мјештани упозоравају на бахату и брзу вожњу, као и на небезбједне пјешачке прелазе, посебно у близини Основне школе „Свети Сава“.

Из Полицијске управе Бањалука наводе да су већ предузете мјере с циљем побољшања безбједности и најављују појачане контроле на терену.

Представници мјесне заједнице истичу да су потребни успоривачи брзине и боље означавање саобраћајне инфраструктуре.

Грађани такође указују на лоше стање тротоара, ударне рупе и друге инфраструктурне проблеме који додатно угрожавају безбједност.

Мјештани већ дуже вријеме указују на проблем бахатих и пијаних возача, лоше означене пјешачке прелазе и небезбједне тротоаре, посебно у Карађорђевој улици и у близини Основне школе "Свети Сава". Због тога су тражили више полицијских патрола, радаре и постављање успоривача брзине.

Из Полицијске управе Бањалука рекли су за "Глас Српске" да су запримили допис грађана насеља Лауш.

"У складу са тим предузимамо све неопходне мјере и радње с циљем побољшања стања безбједности из области саобраћаја и смањења броја саобраћајних несрећа", поручили су они.

Према њиховим ријечима о садржају и захтјевима из дописа обавијештено је надлежно одјељење града Бањалука.

"Полицијски службеници ће у складу са могућностима и у наредном периоду обилазити Карађорђеву улицу и предузимати превентивне и репресивне мјере и радње из своје надлежности с циљем безбједног и неометаног одвијања саобраћаја за све учеснике", нагласили су они.

Према њиховим ријечима, увидом у службене евиденције утврђено је да је у овој улици евидентирано 135 саобраћајних несрећа у протеклих годину дана.

"У истом периоду због непрописног паркирања санкционисан је 1.881 возач", истакли су из полиције.

Предсједница Савјета мјесне заједнице Лауш 1 Милана Мишић потврдила је за "Глас" да је број несрећа свакако застрашујући податак.

"Запазила сам да надлежни из полиције предузимају мјере и похвално је што су почели са тим активностима. Знам да су санкционисани бројни возачи због паркирања на тротоару, а мислим да је била акција и претходних дана", казала је она.

Мишићева додаје да није информисана о контроли брзине у овој улици посљедњих дана, али да то не значи да је није било.

"Надам се да ће доћи до смањења саобраћајних несрећа, јер већину проузрокује брза вожња и конзумирање алкохола. Оно што можемо у име мјесне заједнице је да тражимо постављање лежећег полицајца код школе, јер је прилично оштећен, а ни пјешачки прелази нису добро исцртани и означени", истакла је Милана Мишић.

Подсјећамо да су се мјештани Лауша жалили и на лошу инфраструктуру, ударне рупе, неуређене тротоаре и дивље депоније, уз утисак да надлежни недовољно реагују.

Мјештани

Мјештани насеља Лауш су у писму медијима недавно навели да ученици Основне школе "Свети Сава" једино безбједно могу да пређу улицу на мјесту гдје су успоривачи брзине код школе.

"Када кренемо у правцу "Кожаре" то је практично немогуће. Код сервиса "Крањец" на пјешачком прелазу често буду несреће. Немогуће је прећи пјешачки прелаз прије скретања у улицу Босе Живковић, јер се вози преко ограничења, а исто је и на прелазу код маркета "Хермес". Од "Кожаре" па до АСЦ-а лутрија је да некога не покупи аутомобил", навели су грађани у писму.

