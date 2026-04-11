Студенти одушевили Бањалуку великим срцем

Студенти Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањалуци заједно са професорицом Малином Чворо показали су велико срце, те знање које имају одлучили су нескромно подијелити и помоћи самохраној мајци двоје дјеце.
Причу о њиховом хуманом подвигу објавила је Весна Радујковић, жена која стоји иза Хуманитарног удружења "Преслица" из Прњавора, а која је сваки тренутак свог слободног времена посветила хуманитарном раду.
Како је навела, студенти су заједно са професорицом Чворо посјетили самохрану мајку у једном селу поред Приједора.
"Професорица Чворо и њене колеге са АГГФ-а у Бањалуци су послије мог контакта са њима довели своје студенте треће године архитектуре на терен да ураде снимак, премјере и оцјену постојећег стања куће једне самохране мајке за даљи пројекат. У том малом селу далеко од амфитеатара факултета се десила лекција коју ниједна књига не може пренијети. Заједно су премјерили стару кућу, али не као обичан грађевински задатак него као темељ новог живота за двоје дјеце и њихову мајку који живе у условима какве нико не би требао да има", навела је Радујковићева.
Како је додала, ти млади људи нису учили само како се црта и пројектује, већ су учили како се помаже, како се пружа рука, како се гради нада тамо гдје је скоро нестала, преносе "Независне новине".
"И као да то није било довољно велико, они су скупили новац. Скупили су 600 КМ и купили поклон бонове у спортској радњи за ту дјецу", истакла је она.
Радујковићева се захвалила професорици Малини и њеним колегама што од студената праве људе и што их уче да знање вриједи само онолико колико га дијелимо са другима.
