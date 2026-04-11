У сусрет најрадоснијем хришћанском празнику и ове године одржан је традиционални Васкршњи пикник у Бањалуци.
У порти Храма Христа Спаситеља окупио се велики број малишана и грађана који су могли да учествују у радионицама шарања јаја, сликања и бројним другим садржајима.
"Да покушамо најмлађима да приближимо на њима најлакши начин нашу традицију, обичаје, вјеру, културу, на оно што нас обиљежава као један народ, јако је важно да на велике празнике заједно прослављамо са нашим суграђанима, да смо ту заједно, да чујемо једни друге, да подржимо једни друге", каже Адриана Басара, овлаштени потписник у Одјељењу за бригу о породици и демографији Града Бањалука и додаје:
"Важно је да наша дјеца науче неке традиционалне методе шарања јаја, али и неке модерније, имамо доста креативне дјеце и зашто ту креативност не подржати, свако дијете ће се сигурно у будућности сјећати, како је са својим најмилијима проводио празнике".
Из културно-умјетничког друштва Пискавица истичу да је важно најмлађима указати на то како су наше прабаке некада украшавале јаја и да је његовање традиције врло битно, те да се радо одазивају на све манифестације које његују културу сјећања.
"Овдје смо и представићемо дио наше традиције и културе баш онако како је било, мало другачије него сви други што раде савремено, шарање са воском, бојење у луковици, баш на начин како је то било", рекао је Мирко Арамбашић, секретар Културно-умјетничког друштва "Пискавица".
Чланице хуманитарног удружења Дуга на овом догађају учествују већ шесту годину за редом, ове године су за учеснике пикника припремиле кесице чуваркуће.
"Мало ћемо причати о Змијањском везу, бојићемо бојанке које су инспирисане Змијањским везом и наравно васкршњим догађајима", рекла је Слободанка Ристић Гашић, предсједник Хуманитарног удружења жена "Дуга".
Српска православна црква у сарадњи са Градском управом Бањалука организатори су овог догађаја, истичу из градске управе.
