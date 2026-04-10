У суботу обустава саобраћаја у дијелу Бањалуке

У дијелу Бањалуке у суботу, 11. априла, доћи ће до привремене обуставе саобраћаја која ће трајати два сата.
Саобраћај ће бити обустављен у периоду од 10:30 до 12:30, на Тргу српских владара, у Улици Српска, на дијелу од раскрснице са Улицом краља Петра И Карађорђевића до укрштања са Улицом Ивана Фрање Јукића.
До обуставе ће доћи поводом обиљежавања Васкршњих свечаности.
Судар више аутомобила у овом дијелу БиХ: Има повријеђених
Такође, у циљу предузимања мјера и радњи поводом Васкрса, на снази је Наредба о забрани превоза експлозивних материја и наоружања и војне опреме у друмском саобраћају на подручју Републике Српске осим за превоз пиротехничких средстава за извођење најављених ватромета у петак, 10. априла од 00.00 часова до 12. априла до 24.00 часа.
