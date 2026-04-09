Поскупљење карата или редукција полазака - шта чека Бањалучане?

Аутор:

АТВ
09.04.2026 20:00

Иза аутомобила налази се бијели градски аутобус. На његовој предњој страни стоји ознака линије број 6, која саобраћа на релацији А.
Превозници најављују да би већ од 13. априла могли смањити број вожњи и до 50 одсто, уколико не дође до договора са Градском управом. У захтјеву упућеном Граду, превозници наводе да им је пословање озбиљно угрожено константним растом трошкова.

Најава могућег поскупљења карата и редукције полазака изазвала је оштре и различите реакције грађана који се свакодневно ослањају на јавни превоз.

"Ако је потребно, нека се цијена повећа, немам ништа против", "Поскупило је гориво, па је логично да прате и остале цијене", "Мислим да није у реду било какво поскупљење; чим нешто поскупи, тражимо већу плату, а чим је добијемо – опет нови скок цијена, то је немогуће ускладити", "То треба да ријеши општина, политичари нека смање себи паушале и помогну народу", "Једино ако би Град кроз неки ребаланс обезбиједио субвенције, па да на тај начин помогне превозу", сматрају грађани.

Превозници поручују да су трошкови горива, одржавања и радне снаге значајно порасли, те да без хитних мјера не могу гарантовати одржавање постојећег реда вожње. Из Града одговарају да су упознати са захтјевима и да се разговори редовно одржавају. Подсјећају да је захтјев за корекцију цијена поднесен још прошле године, након чега је затражена додатна анализа свих параметара, посебно трошкова нафте и нафтних деривата.

Иако инсистирају на поскупљењу и финансијској инјекцији из градске касе, превозници данас нису хтјели пред камере. Умјесто изјаве, остао је допис упућен Граду у којем упозоравају да би од 13. априла могли преполовити број вожњи, а дио радника упутити на чекање. Хоће ли доћи до поскупљења, редукције полазака или компромисног рјешења, могло би бити познато већ у наредним данима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

