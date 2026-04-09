Поскупљење карата или редукција полазака - шта чека Бањалучане?

Аутор:АТВ
Коментари:0
Превозници најављују да би већ од 13. априла могли смањити број вожњи и до 50 одсто, уколико не дође до договора са Градском управом. У захтјеву упућеном Граду, превозници наводе да им је пословање озбиљно угрожено константним растом трошкова.
Најава могућег поскупљења карата и редукције полазака изазвала је оштре и различите реакције грађана који се свакодневно ослањају на јавни превоз.
"Ако је потребно, нека се цијена повећа, немам ништа против", "Поскупило је гориво, па је логично да прате и остале цијене", "Мислим да није у реду било какво поскупљење; чим нешто поскупи, тражимо већу плату, а чим је добијемо – опет нови скок цијена, то је немогуће ускладити", "То треба да ријеши општина, политичари нека смање себи паушале и помогну народу", "Једино ако би Град кроз неки ребаланс обезбиједио субвенције, па да на тај начин помогне превозу", сматрају грађани.
БиХ
Захтјев без покрића: Ко гура ВСТС у политику?
Превозници поручују да су трошкови горива, одржавања и радне снаге значајно порасли, те да без хитних мјера не могу гарантовати одржавање постојећег реда вожње. Из Града одговарају да су упознати са захтјевима и да се разговори редовно одржавају. Подсјећају да је захтјев за корекцију цијена поднесен још прошле године, након чега је затражена додатна анализа свих параметара, посебно трошкова нафте и нафтних деривата.
Иако инсистирају на поскупљењу и финансијској инјекцији из градске касе, превозници данас нису хтјели пред камере. Умјесто изјаве, остао је допис упућен Граду у којем упозоравају да би од 13. априла могли преполовити број вожњи, а дио радника упутити на чекање. Хоће ли доћи до поскупљења, редукције полазака или компромисног рјешења, могло би бити познато већ у наредним данима.
Опширније у прилогу:
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
8 ч13
Бања Лука
10 ч0
Бања Лука
11 ч4
Бања Лука
11 ч15
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму