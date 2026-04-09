Ален Шаботић се спроводи у Тужилаштво БиХ

Аутор:АТВ
Ален Шаботић, држављанин Црне Горе, код којег је приликом претреса камиона полиција пронашла 38 миграната, спроводи се у Тужилаштво БиХ гдје ће му бити затражен притвор.
Подсјећамо, он је ухапшен у Драксенићу у близини границе са Хрватском.
"Током контроле и претреса теретног моторног возила полицијски службеници су у товарном простору међу дрвним сортиментима, пронашли 38 лица и то: 25 држављана Републике Кине, 12 држављана Турске и једног држављанина Ирака", рекли су раније их МУП-а.
