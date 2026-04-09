У Бањалуци ухапшен Далибор Ћулибрк, осуђен на двије године затвора

09.04.2026 13:53

Судска полиција је ухапсила Д.Ћ. из Бањалуке који је осуђен на двије године затвора, речено је из Судске полиције Републике Српске.

"Полицијски службеници Окружног центра Судске полиције Бања Лука су данас, 9. априла 2026. године, лишили слободе Д.Ћ. из Бањалуке.

Наведено лице је осуђено на казну затвора у трајању од двије године због почињеног кривичног дјела – Превара у привредном пословању из члана 272. став 2. у вези са ставом 1. Кривичног законика Републике Српске, а у вези са чланом 37. КЗРС", наводе из Судске полиције.

Како АТВ сазнаје ухапшен је Далибор Ћулибрк.

Након лишења слободе, лице је спроведено у Казнено-поправни завод Бања Лука, наводе из полиције.

