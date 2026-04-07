Ухапшене двије особе: ''Ојадили'' жену за 50.000 евра

Полиција у Бару ухапсила је два лица због сумње да су, у договору са руским држављанином, преварили Украјинку за 50.000 евра приликом куповине криптовалуте.
Ова лица се сумњиче да су, по претходном усменом договору, украјинској држављанки са борваком у Тивту, обећали да ће јој продати криптовалуту за новчани износ од 50.000 евра, саопштено је из Управе полиције.
Након што оштећена није добила повратни код за трансакцију криптовалуте, посумњала је да је преварена.
Када је провјерила другу просторију, видјела је да су осумњичени нестали са њеним новцем, не извршивши договорену куповину.
Подгоричка полиција ухапсила је адвоката чији су иницијали Ж.Ђ. због сумње да је у више наврата починио физичко и психичко насиље над невјенчаном супругом уз пријетњу убиством.
Адвокат је осумњичен да је кривично дјело насиље у породици или у породичној заједници чинио у континуитету од краја јуна 2025. до краја марта ове године, саопштено је из Управе полиције.
(СРНА)
