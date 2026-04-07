Поштански курир биће депортован у БиХ због крађе "тешке" 100.000 франака

07.04.2026 22:34

Фото: Pixabay

Виши суд у Цириху потврдио је пресуду нижег суда и одлучио да депортује 38-годишњег држављанина Босне и Херцеговине у његову матичну земљу због крађе електронских уређаја у вриједности од 100.000 франака.

Наиме, држављанин БиХ се жалио на претходну пресуду, посебно дио о депортацији јер у Швајцарској има породицу, али Виши суд у Цириху одлучио је да се држи пресуде ниже судске инстанце. Он ће бити протјеран из Швајцарске на пет година.

Како медији преносе, овај поштански курир је од средине јула 2022. до хапшења у новембру 2022. као курир транспортне фирме присвојио 43 пошиљке, које су углавном садржале електронске артикле, прије свега телевизоре. Вриједност отуђене робе је преко 100.000 франака.

Окружни суд у Цириху осудио је оптуженог у јуну 2024. на условну затворску казну од 13 мјесеци и новчану казну од 1000 франака, од чега је већ одслужио 79 дана у истражном затвору. Поред тога, суд је наредио петогодишње протеривање. Он је 2010. дошао у Швајцарску, има овде Ц-боравишну дозволу и радио је као возач, преноси Независне новине.

Дугови од око пола милиона франака

Иначе, осуђени је признао на суду да има велике дугове у висини од пола милиона франака, прије свега коцкарске дугова од онлајн игара, посјета казину и спортских клађења. Такође, има и великих проблема са зеленашким каматама због новца који је посуђивао у БиХ. Како је сам признао на суду, има око стотину различитих повјерилаца којима дугује новац.

На данашњем рочишту он је рекао да није лопов те да је крађе починио да би отплатио дугове у домовини.

"Стидим се и жао ми је".

Робу је углавном слао аутобусима у домовину, гд‌је је препродавао. Он је додао да је због дугова изложен пријетњама у домовини – један каматар је чак наручио и да га претуку. Додао је да је под притиском дугова и стреса почео да конзумира кокаин, што је проблем још више погоршало.

Покушао да заустави депортацију

Осуђени већ има три претходне пресуде због проневјере, крађе и саобраћајних деликата. Тренутно је незапослен и из здравствених разлога је поднио захтјев за инвалидску пензију, поступак је још у току.

Он додаје да је депортација његов највећи проблем. Наиме, његова супруга, која је исто из БиХ, у Швајцарској живи од најранијег д‌јетињства и не би се вратила с њим у БиХ.

"Потребна ми је медицинска њега у Швајцарској, а у БиХ сам због дугова угрожен", рекао је.

Међутим, Виши суд је га је на крају осудио на условну затворску казну од 13 мјесеци и новчану казну од 800 франака. Он ће бити протјеран из земље на пет година.

Више из рубрике

Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима у сали за брифинге за штампу „Џејмс Брејди“ у Бијелој кући, понедјељак, 6. априла 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп разматра приједлог Пакистана о двоседмичном примирју

5 ч

0
Бахреин

Свијет

Главна лука Бахреина привремено обуставља рад пред Трампов рок за Иран

5 ч

0
Уједињени Арапски Емирати, напад Ирана

Свијет

Њемачка и Холандија хитно позвале своје грађане да напусте УАЕ

6 ч

0
Рода раширила крила у гнијезду.

Свијет

Роде се вратиле у Чернобиљ

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

00

14

Због дјеце страдалог свештеника из Дервенте на ногама и Америка

23

38

Одјекују експлозије: Иран напао пред истек ултиматума

23

30

Свештеник Дарко спасио живот свештенику Богдану

23

23

Звезда се уздигла након пораза у дербију: Париз пао

23

15

Брејк Бајерна у Мадриду, Минималац Арсенала

